Путин използва криптовалути, за да заобиколи санкциите

Нови данни показват, че Русия е тласнала крипто престъпленията до рекордни нива, тъй като Владимир Путин засилва търговията извън западните финансови системи, за да избегне санкциите.

Глобалното използване на криптовалути от нелоялни държави като Русия, Иран и Северна Корея се е увеличило с 694% миналата година до около 100 милиарда долара (74 милиарда британски лири), според данните на компанията за данни Chainalysis.

Заобикалянето на санкциите се е превърнало в най-голямата категория от общите крипто престъпления, които са се увеличили със 162%, с рекордните 154 милиарда долара транзакции към незаконни адреси, пише The Telegraph.

Андрю Фиърман от Chainalysis заяви, че действителната цифра ще бъде още по-висока, тъй като бъдат идентифицирани повече транзакции.

„Русия, която започна да използва криптовалутите като ключов инструмент за заобикаляне на санкциите в международната търговия, стои зад по-голямата част от огромния растеж на санкционираните субекти”, каза Фиърман.

През 2024 г. Русия въведе нови закони, които да позволят заобикалянето на санкциите чрез криптовалута. През февруари 2025 г. компанията пусна стабилна монета, обезпечена с рубла, наречена A7A5, която оттогава е санкционирана. За по-малко от година монетата е използвана в транзакции на стойност над 93 милиарда долара.

Въпреки че голяма част от търговията на Русия остава технически законна, чуждестранните банки могат да рискуват вторични санкции, ако изпращат или получават плащания до или от санкционираните банки на Русия.

САЩ затегнаха критериите за вторичните санкции миналото лято.

Това означава, че за руските компании е станало много по-трудно да купуват или продават стоки през границата. Криптовалутата предлага заобиколно решение, тъй като транзакциите се извършват на до голяма степен нерегулирани борси.

„Виждали сме активност на националните държави в блокчейна от самото му създаване. Но мащабът ѝ е това, което наистина се промени напоследък. Крипто престъпленията са се променили от лица, използващи криптовалута, за да улеснят атаките с ransomware, до национални държави, извършващи транзакции на стойност милиони долари”, каза Фиърман.

Фиърман заяви, че санкциониран производител на дронове, който е снабдявал Русия, е получавал всичките си плащания от един криптовалутен адрес, който е осъществил сделки на обща стойност 40 милиона долара.

„Ако гледате такъв портфейл, това почти сигурно е портфейл на руското правителство, свързан с руските военни.“

През 2020 г. стабилните монети, които обикновено са обвързани с валута и са предпочитаният крипто актив, използван за покупка и продажба на стоки, защото са далеч по-малко волатилни от например биткойн и могат лесно да се прехвърлят през граници, са били използвани само в една осма от незаконните крипто транзакции в световен мащаб. Сега те съставляват 84%.

Наред с Русия, Северна Корея и Иран използват широко криптовалути.

Докато прокси мрежите на Иран увеличиха използването на криптовалути при закупуване на оръжия и продажби на петрол, Северна Корея миналата година осъществи най-големия обир на криптовалути в историята, откраднайки 1,5 милиарда долара в токени Ethereum от Bybit, крипто борса, базирана в Дубай.