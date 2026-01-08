Ще спре ли отслабената гаранция на САЩ войната на Путин в Украйна?

Обещанието на президента Тръмп да „подкрепи“ гаранциите за сигурност на Украйна ще е музика за ушите на европейските лидери, които отдавна търсят американска „подкрепа“ за европейската миротворческа сила.

На пресконференцията след срещата на върха в Париж на лидерите на „коалицията на желаещите“, президентът Зеленски на Украйна благодари на Съединените щати „за готовността им да бъдат подкрепа във всички области – гаранции за сигурност, наблюдение на примирие и възстановяване“.

Въпреки това, такава гаранция не беше изрично посочена нито в публикуваната съвместна декларация, нито – освен в неясната декларация, че „президентът твърдо подкрепя протоколите за сигурност“ – в думите на Стив Уиткоф, специален пратеник на Тръмп, пише The Times.

Великобритания и Франция дадоха ясен ангажимент да изпратят миротворчески сили в Украйна след прекратяването на огъня. Но е малко вероятно тези сили да надхвърлят 15 000 души, което е незначителна бройка, като се има предвид, че линията на контакт е дълга 600 мили. Европа счита, че ангажиментът на САЩ да подкрепи миротворческите сили в случай на нова руска агресия е от съществено значение.

Първоначалните проекти на декларацията, изтекли преди срещата на върха, включваха „ангажимент на САЩ да подкрепят силите в случай на атака“, както и „разузнавателна и логистична“ подкрепа.

Реакцията на срещата на върха в Украйна е приглушена,

където мнозина възприемат разговорите като политически театър, откъснат от реалността на стотици украинци, убивани всяка седмица на фронтовата линия и в домовете си под безмилостен обстрел от дронове и ракети.

Олександър Мережко, председател на комисията по външни работи на украинския парламент, заяви:

„Към момента Тръмп не предлага нищо конкретно и сериозно, като оръжия и санкции срещу Русия и нейните съюзници. Американският подход изглежда така: не много ангажимент и предимно разговори за бъдещ „просперитет“ за Украйна.“

Самият Зеленски изрази съмнения относно това колко твърди са обещанията, които са му дадени в Париж, като заяви в сряда:

„Дали всички партньори от Коалицията на желаещите ще дадат силен отговор, ако Русия атакува отново? Това е труден въпрос. Задавам го на всички и все още не съм получил ясен отговор.“

Въпреки това, фактът, че Уиткоф и Джаред Кушнер, зетят на Тръмп, който също присъства на срещата на върха, дадоха своята реторична подкрепа за плановете на коалицията, е стъпка напред за Европа, като се има предвид, че Тръмп няколко пъти заплаши да се оттегли напълно.

Уиткоф остана в Париж в сряда за още разговори с Рустем Умеров, водещият украински преговарящ, и предположи, че ролята на САЩ в гаранциите за сигурност ще бъде финализирана скоро.

Умеров каза, че той и няколко други висши украински служители, включително Кирило Буданов, бившият началник на военното разузнаване, наскоро назначен за ръководител на офиса на Зеленски, са провели „съдържателна дискусия“ с Уиткоф и Кушнер.

Предложението САЩ да ръководят мониторинга на линията на прекратяване на огъня е също важна стъпка за гарантиране, че Белият дом има влияние в играта. Това е стъпка, за която украинците ще бъдат особено внимателни, предвид слабостта на механизмите за мониторинг, въведени през 2014 и 2015 г. по време на Минските споразумения, целящи да сложат край на първоначалната руска инвазия в Донбас. Украйна сътрудничи с международни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и беше порицана за нарушения; Русия и нейните пълномощници не го направиха и не бяха наказани.

Пълномащабната война, която вече е в четвъртата си година, продължава с неотслабваща сила. Главен сред препънатите точки в мирните преговори е съдбата на Донбас, върху който президентът Путин иска контрол в неговата цялост.

Матю Савил, директор по военни науки в Кралския институт на обединените сили, каза, че срещата на върха представлява „напредък - но има ужасно много неща, които се приемат на доверие“.