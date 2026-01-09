IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След руската атака с "Орешник": Зеленски привова за реакция от страна на САЩ

Русия трябва да понася последствия, когато се фокусира върху убийства, добави президентът

09.01.2026 | 11:31 ч.
Reuters

Киев и региона бавно и трудно се възстановяват след масивния руски удар. На разположение са всички служби,

"Възстановителните операции след ударите продължават и в Лвовска област и други региони на страната ни. За съжаление, към момента е известно, че само в столицата са убити четирима души. Сред тях е и член на екипа на линейка. Моите съболезнования на техните семейства и близки", писа в социалната мрежа Х президентът Володимир Зеленски.

Той добави, че има много ранени. Вторият удар е бил по една от жилищните сгради. Равносметката, направена от Зеленски за изминалата нощ, е: 242 дрона, 13 балистични ракети, насочени към енергийните съоръжения и гражданска инфраструктура, една балистична ракета със среден обсег "Орешник“, 22 крилати ракети. 

"Атаката се случи точно когато имаше значително застудяване. Насочена точно срещу нормалния живот на обикновените хора", добави украинският лидер.

Зеленски каза още, че се прави всичко възможно да се възстанови отоплението и електрозахранването на хората. "Днес ще има заседание на Енергийния щаб, на което очаквам доклади за всички подробности по възстановителните работи – срокове, необходимо оборудване и отговорни лица", написа лидерът в Х.

"В допълнение към нашата гражданска инфраструктура и енергийни съоръжения, снощи от руски дрон беше повредена сграда на посолството на Катар – Катар, държава, която прави толкова много, за да посредничи с Русия, за да осигури освобождаването на военнопленници и цивилни, държани в руски затвори", каза още Зеленски.

Украинският президент очаква и реакция от света и най-вече от САЩ, "на чиито сигнали Русия наистина обръща внимание".

"Русия трябва да получава сигнали, че е нейно задължение да се съсредоточи върху дипломацията и трябва да понася последствия всеки път, когато отново се фокусира върху убийства и разрушаване на инфраструктура. Днешният удар служи и като много силно напомняне на всички наши партньори, че подкрепата за противовъздушната отбрана на Украйна е постоянен приоритет. Не може да се губи нито един ден в доставки, в производство или в споразумения. Днес ще информираме нашите партньори на всички нива за случилото се и какви мерки за отговор са ни необходими", каза в заключение Зеленски.

