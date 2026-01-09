Украйна спешно свиква Съвета за сигурност на ООН заради удара с "Орешник“

Украйна инициира спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руския удар по Лвовска област с ракетния комплекс „Орешник“. Това съобщи в X министърът на външните работи Андрей Сибига.

„Подобен удар в близост до границата на ЕС и НАТО представлява сериозна заплаха за сигурността на европейския континент и е изпитание за трансатлантическата общност. Ние изискваме решителни мерки в отговор на безразсъдните действия на Русия. Информираме Съединените щати, европейските партньори, както и всички държави и международни организации за детайлите на този опасен удар по дипломатически канали. Инициираме международни действия: спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, заседание на Съвета Украйна–НАТО, както и ответни мерки в рамките на ЕС, Съвета на Европа и ОССЕ“, написа министърът, цитиран от "Страна.ua".

Той отново опроверга удара на Украйна по резиденцията на Владимир Путин, за който твърди Москва и в отговор на който е бил нанесен нощният удар с „Орешник“. От името на Киев той също така призова за засилване на антируските санкции.

По-рано руското Министерство на отбраната заяви, че при удара с „Орешник“ са били поразени обекти за производство на дронове, използвани при атаката срещу резиденцията, както и енергийна инфраструктура, осигуряваща работата на украинския военно-промишлен комплекс.

Припомняме, че първият удар с ракета от този комплекс беше нанесен по Днепър в края на ноември 2024 г.