IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Украйна спешно свиква Съвета за сигурност на ООН заради удара с "Орешник“

Андрей Сибига отново опроверга удара по резиденцията на Путин

09.01.2026 | 13:00 ч. 15
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Украйна инициира спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руския удар по Лвовска област с ракетния комплекс „Орешник“. Това съобщи в X министърът на външните работи Андрей Сибига.

„Подобен удар в близост до границата на ЕС и НАТО представлява сериозна заплаха за сигурността на европейския континент и е изпитание за трансатлантическата общност. Ние изискваме решителни мерки в отговор на безразсъдните действия на Русия. Информираме Съединените щати, европейските партньори, както и всички държави и международни организации за детайлите на този опасен удар по дипломатически канали. Инициираме международни действия: спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, заседание на Съвета Украйна–НАТО, както и ответни мерки в рамките на ЕС, Съвета на Европа и ОССЕ“, написа министърът, цитиран от "Страна.ua".

Свързани статии

Той отново опроверга удара на Украйна по резиденцията на Владимир Путин, за който твърди Москва и в отговор на който е бил нанесен нощният удар с „Орешник“. От името на Киев той също така призова за засилване на антируските санкции.

По-рано руското Министерство на отбраната заяви, че при удара с „Орешник“ са били поразени обекти за производство на дронове, използвани при атаката срещу резиденцията, както и енергийна инфраструктура, осигуряваща работата на украинския военно-промишлен комплекс.

Припомняме, че първият удар с ракета от този комплекс беше нанесен по Днепър в края на ноември 2024 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Украйна Русия Орешник Съвета за сигурност ООН Андрий Сибига
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem