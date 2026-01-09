Съветът на ЕС гласува споразумението с Меркосур

Кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че днес е гласувано решение за подписване на споразумението с държавите от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

По писмена процедура са били приети две решения, с които се разрешава и сключване на Временно търговско споразумение между ЕС и Меркосур. Заедно тези споразумения бележат важен етап в дългогодишните отношения на ЕС с партньорите Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. След като влязат в сила, те ще установят рамка за политически диалог, сътрудничество и търговски отношения чрез осъвременено и всеобхватно сътрудничество, се допълва в съобщението.

По-рано днес групата на Зелените в Европейския парламент призова евродепутатите да подкрепят искане за оспорване на споразумението в Европейския съд. Двете най-големи парламентарни групи - на Европейската народна партия и на Социалистите и демократите, изразиха подкрепа за споразумението в последните часове. Според съобщение на Зелените при днешното гласуване "против" са били Франция, Полша, Ирландия, Австрия и Унгария, а Белгия се е въздържала.

В изявление по повод решението на Съвета на ЕС председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че очаква с голямо нетърпение скоро да подпише документа, подготвян от 25 години.

Това е доказателство за издръжливостта и силата на нашите отношения с Латинска Америка, допълва тя. Във време, когато търговията и зависимостите се превръщат в оръжие, това историческо търговско споразумение е поредно доказателство, че Европа определя свой собствен курс и е надежден партньор, добавя председателят на ЕК.

Днес 60 000 европейски дружества изнасят за Меркосур, половината от които са малки и средни предприятия и те ще се възползват от по-ниски мита, ще спестят около 4 милиарда евро всяка година и ще се възползват от опростени митнически процедури. Чухме опасенията на нашите земеделци и предприехме действия. Това споразумение съдържа надеждни гаранции за защита на препитанието им, повишаваме контрола върху вноса, уточнява Фон дер Лайен.

По нейните думи от споразумението всички печелят, като се очаква износът на ЕС към Меркосур да нарасне с почти 50 милиарда евро до 2040 г., а износът на Меркосур да нарасне с до 9 милиарда евро.

Противниците, водени от Франция, най-големият селскостопански производител в Европейския съюз, твърдят, че споразумението ще увеличи вноса на евтини хранителни продукти, включително говеждо месо, птиче месо и захар, което ще подкопае местните фермери. Фермерите започнаха протести в целия ЕС, блокирайки френски и белгийски магистрали и протестирайки в Полша в петък. (БТА)