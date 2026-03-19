Татяна Дончева: Опитват да ни обяснят, че "Прогресивна България" е нов отечествен фронт

Татяна Дончева е водач на листа на "БСП-Обединена левица" на предстоящите предсрочни избори на 19 април.

Рисковете пред БСП

Тя заяви в предаването "Денят ON AIR", че има риск левицата да остане без парламентарно представителство.

"Има риск от разрушаване на лявото политическо пространство, което ще бъде пагубно за държавата. Трябва да преосмислим организацията на левите, но е хубаво фундаментът да се запази. Без ляво не може", подчерта Дончева пред Bulgaria ON AIR.

Лява или дясна е "Прогресивна България" на Радев

"Това, което изсмуква левия човек, изобщо не е ляво. Това е дясно. Владо Николов откровено каза, че е десен човек. Опитват да ни обяснят, че "Прогресивна България" е нов отечествен фронт, който се бори срещу статуквото. За всякакъв отечествен фронт трябват съмишленици. Може да става дума само за ясни идейни позиции", коментира кандидатът за депутат от БСП-ОЛ.

Дончева обърна внимание, че политиката не е само изпълнителна власт, а законодателство, изпълнителна и съдебна система.

"Прогресивна България" влезе най-сериозно в БСП, защото Радев беше кандидат на БСП, там са му контактите и поддръжниците. Във всички листи има странен микс - има хора от ГЕРБ, ВМРО, Левицата, БСП... Те имат ли сходни възгледи за политиката и живота?", каза още тя за "Прогресивна България".

Дончева смята, че смяната на модела изисква промяна на правилата и контрол за спазването - "законодателни умения, възможности и действия, за които не се виждат специалисти".

Позицията на БСП-ОЛ към Радев

"Позицията е известна и е позитивна. Президентският съветник Иво Христов заяви, че БСП не е желан коалиционен партньор. Кой е желаният и възможният?", попита Дончева.

По думите ѝ е въпрос на политическо умение да можеш да управляваш с други хора.

"Когато не си зависим от задкулисни бизнес интереси, ти в крайна сметка успяваш", отбеляза тя.

Независима съдебна система

"Пътят е дълъг, сложен и иска познаване на системата. КПКОНПИ е пробита институция. Промяната на съдебната система иска широк консенсус върху какво да се състоят конституционните промени. Нужна е промяна в конструкцията на съдебната система и тепърва да дискутираме какъв модел да изберем", обясни Дончева.

Тя сподели, че е мотивирана от категоричната позиция на лидера Крум Зарков, че БСП активно ще участва в промените на съдебната система до краен успех.

"Съдебната система трябва да бъде селектирана от можещи, умни и със здрав гръбнак магистрати. Трябва да бъдат спокойни, те са най-голямата гаранция", категорична бе Дончева.