Кадри от телефона на агента, застрелял жена в Минеаполис

Агентът по имиграцията и митническите правоприлагащи органи Джонатан Рос е снимал, докато се е приближавал към автомобила на Рене Гуд на улица в Минеаполис в сряда. Жената беше смъртоносно простреляна, според властите "при самоотбрана", информира Си Ен Ен.

Видео доказателствата подкопават елементи от версиите на правителството за случилото се.

Анализът на Си Ен Ен установи, че макар Министерството на вътрешната сигурност да твърди, че Гуд е "блокирала“ агентите на ICE, няколко коли – включително една, управлявана от Рос – са успели да заобиколят превозното средство на Гуд преди стрелбата.

Някои експерти казаха, че решението на Рос да използва мобилен телефон, за да запише срещата, включително как е произвел фаталните изстрели, може да е попречило на способността му да реагира ефективно в момента.

"Ако сте агент... тогава не бива да бъдете обременявани от нищо в ръцете си. За това са камерите, носени на тялото. Но те не носят камери, носени на тялото“, каза Джонатан Уакроу.

Версията на агента

Служители на администрацията на Тръмп защитиха Рос и заявиха, че той е действал при самозащита, твърдейки, че видеото, което е записал, ясно показва, че не е имал друг избор, освен да стреля. След стрелбата министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем определи инцидента като „акт на вътрешен тероризъм“.

"Този запис потвърждава твърдението на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) през цялото време – че това лице е възпрепятствало правоприлагането и е използвало превозното си средство като оръжие в опит да убие или да причини телесна повреда на федералните правоохранителни органи“, заяви помощник-секретарят на DHS Триша Маклафлин.

Версията е, че служителят се е страхувал за собствения си живот, за живота на колегите си и е действал в самозащита.

Бивши агенти с критики към стрелбата

Бивш висш служител на реда, запознат с DHS, намери действията на Рос за дълбоко обезпокоителни.

"Щях да бъда бесен, ако някой от моите хора правеше това. Ако сте толкова загрижени за безопасността си... тогава защо си връзвате ръцете и вниманието с мобилния телефон? Очевидно не са се чувствали застрашени", каза бившият служител, който поиска да говори анонимно пред Си Ен Ен, предаде Bulgaria ON AIR.

Реакция от Джей Ди Ванс

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира видеото на Рос.

"Гледайте това, колкото и да е трудно. На много от вас е било казано, че този служител на реда не е бил блъснат от кола, не е бил тормозен и е убил невинна жена. Реалността е, че животът му е бил в опасност и той е стрелял при самозащита", написа в Twitter Джей Ди Ванс.