Протестите в САЩ след убийството на жена в Минеаполис се разрастват

Протестите срещу Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) продължават след фаталната стрелба, при която беше убита 37-годишна жена в Минеаполис, като демонстрациите се разпространиха в няколко други щата на САЩ, предаде ДПА.

Според съобщения в медиите десетки студенти са се присъединили към митинги в Минеаполис (щата Минесота), протестирайки срещу присъствието на служители на миграционната служба. Днес и утре са обявени стотици протести и митинги в цялата страна.

Коалиция от правозащитни и мигрантски организации твърдят, че акциите „трябва да останат мирни и да се фокусират върху противопоставянето на нарастващото насилие от страна на властите, както и на техните операции в местните общности и училища“.

37-годишната американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда. Убийството, заснето на видео, предизвика национален отзвук. Разследването на инцидента продължава.

Свързани статии Имиграционен агент застреля жена в Минеаполис

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей повтори критиките си по време на снощна пресконференция, заявявайки, че агенцията вреди на местната икономика, демокрацията и обществената сигурност. Той призова за задълбочено и прозрачно разследване с участието на правоохранителните органи на щата Минесота.

Министерството на правосъдието на САЩ възложи на ФБР да ръководи разследването. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че федералното правителство няма да сътрудничи с властите на Минесота, които той нарече корумпирани.

(БТА)