Китай дебютира със средно-височинен, нискобюджетен товарен самолет

Китай завърши първия полет на Tianma-1000, безпилотен товарен самолет, способен да извършва логистика и реагиране при извънредни ситуации, съобщи Централната китайска телевизия.

Tianma-1000, разработен от China North Industries Group, е първата в страната средно-височинна, нискобюджетна транспортна платформа. Самолетът е способен да се ориентира в сложни планински терени, да изпълнява ултракъси излитания и кацания и да превключва между товарни и въздушни десантни мисии.

Самолетът е проектиран за многофункционални роли, включително транспорт на товари, аварийно спасяване и въздушни десантни операции, пише Bloomberg. Той може да достигне максимална височина от 8000 метра, да лети на разстояние от 1800 километра и да носи полезен товар от един тон, което позволява доставката на значителни доставки с един полет.