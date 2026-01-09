Могат ли HIMARS да спасят Тихия океан от Китай?

Въпреки че неотдавнашният меморандум на Вашингтон за Националната стратегия за сигурност (НСС) смекчи формулировката относно заплахата на Китай за Съединените щати, той привидно потвърди ангажимента на Съединените щати към това, което разговорно е известно във Вашингтон като „Стратегия за островни вериги“, за да се овладеят регионалните амбиции на Пекин.

Американски и съюзнически стратези разделиха Индо-Тихоокеанския регион на три отделни линии на защита. Три островни вериги, произтичащи от бреговете на Китай до Хавай, бяха определени като зони на потенциална конкуренция и конфликт между Америка и Китай – като първата верига, простираща се от руската Камчатка до Япония, Тайван и Филипините, е приоритетна, пише Брандън Вайхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Между другото, важно е да се отбележи, че каквото и да е написано в тези официални стратегически документи във Вашингтон, те не са толкова важни, колкото действията, които президентът Доналд Тръмп - който демонстрира нежелание да бъде ограничен от официалната доктрина - би предприел в случай на геополитическа криза между Пекин и Вашингтон.

Стратегическата неяснота на САЩ относно Тайван датира от десетилетия. Но днес има достатъчно основания да се смята, че ако Пекин разкрие блъфа на Вашингтон, американците биха направили много малко, за да защитят Тайван. Това е проблем, защото Тайван е ключов елемент от Първата островна верига. Доминирайте там и можете да доминирате останалата част от Първата островна верига - и надеждно да проектирате силата си във Втората островна верига отвъд.

Тази Втора островна верига включва северния край на Япония, Марианските острови (Гуам, Северни Мариански острови), Палау и Федеративните щати Микронезия (ФШМ). Тя се простира по-на юг до Маршаловите острови, Индонезия и Папуа Нова Гвинея.

Третата островна верига се спуска от Алеутските острови през Хавайските острови, Американската Самоа, Фиджи, Тонго и завършва в Нова Зеландия и Океания.

Разширяването на Китай предизвика превъоръжаването на Австралия

Въпреки че китайците са фокусирани предимно върху Първата островна верига, техният флот през последните години непрекъснато се разширява отвъд Първата островна верига. Пекин редовно изпраща военни кораби във Втората островна верига и увеличи геоикономическото си влияние във Втората и Третата островна верига.

След пандемията от COVID-19, иначе здравите отношения на Канбера с Пекин напълно се разпаднаха, което накара Австралия да започне да се подготвя за евентуален конфликт с изгряващия азиатски хегемон.

Макар и добронамерени, австралийците се ангажираха с това, което се равнява на хаотично натрупване на оръжия. Но Канбера се опитва да укрепи отбраната си, както и да допринесе за комбинираната отбрана на Индо-Тихоокеанския регион. Австралия е закупила високомобилни артилерийски ракетни системи (HIMARS) на армията на Съединените щати на стойност 705 милиона долара. Тази покупка включва превозни средства за снабдяване, ремаркета, учебни ракети, резервни части, комуникационно оборудване и други ключови превозни средства за поддръжка.

Сингапур и Тайван са закупили системи HIMARS за собствената си отбрана. Но покупката на Канбера е значителна, тъй като позволява на Австралия да разшири обхвата си на непряк огън от 12 на 249 мили (20-400 километра), когато е сдвоена с прецизни ударни ракети (PrSM). HIMARS би позволил на Австралия да се разположи напред във Втората островна верига и да използва тези системи за противокорабни операции.

Австралия вече успешно тества своите HIMARS по време на учението Talisman Sabre, което показва, че австралийската армия успешно е интегрирала HIMARS в структурата на силите си и е постигнала реален ръст на способностите. Продажбата е част от по-широките усилия на САЩ за засилване на възпирането на регионалните им съюзници, тъй като напрежението с Китай нараства в Индо-Тихоокеанския регион.

Чрез придобиването на подобрени далекобойни ракети, като HIMARS (сдвоени с PrSM), Австралия гарантира, че те могат евентуално да държат китайските военноморски сили на разстояние.

Одобрението на САЩ за продажбата на HIMARS на Австралия задълбочава оперативната съвместимост между САЩ и Австралия в отбраната, като същевременно отразява реално стратегическо съгласуване на фона на драматично променящата се геополитическа динамика в региона.

Тактиките „стреляй и бягай“ не работят на малки острови

Разбира се, остава да се види дали HIMARS ще бъде толкова ефективен в морската и островната среда на Индо-Тихоокеанския регион, колкото е в Европа и Близкия изток.

В крайна сметка, цялата концепция на HIMARS е да „стреля и бягай“, изстрелвайки ракета по врага и след това бързо променяйки позицията си, преди да може да пристигне контраатака.

закупуването на HIMARS от Австралия в такъв мащаб е истинско движение към възпиране на потенциална китайска агресия във Втората и Третата островна верига – способност, която САЩ отчаяно трябва да усъвършенстват, предвид начина, по който китайците се разширяват в региона, а американците все повече чувстват нужда да се отдръпнат.