Орбан: Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездна

Рано или късно Брюксел също ще трябва да се изправи пред истината

11.01.2026 | 12:00 ч. 47
Снимка: БГНЕС/ EPA

Финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездна, заяви унгарският премиер Виктор Орбан. По време на речта си на конгреса на управляващата партия Фидес в Будапеща той подчерта, че правителството му няма да отпусне средства за Киев.

„Изпращането на пари на Украйна е все едно да ги хвърляш в бездната, което насърчава корупцията. Ако някой иска да краде, нека краде, но не от нас. Рано или късно Брюксел също ще трябва да се изправи пред истината и да признае, че Украйна ни прави по-слаби, а не по-силни“, каза още Орбан, цитиран от М1.

Орбан изрази недоволството си от мащаба на исканията на Киев,

припомняйки, че Украйна иска от Запада 800 милиарда долара за възстановяване през следващото десетилетие, без да се включват конкретни разходи за сигурност. Той добави, че лидерите на ЕС вече са информирали Унгария за плановете си да преминат към „военна икономика“ в подкрепа на Украйна.

Той повтори категоричната позиция на Будапеща, обяснявайки, че за да финансира Киев, Унгария ще трябва да се откаже от увеличаването на минималната работна заплата, от изплащането на 14-та пенсия и от подкрепата на млади семейства.

Виктор Орбан Унгария Украйна ЕС война Русия Европа
