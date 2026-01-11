В кадър: Масови протести в САЩ след убийството на Рене Гуд

Снимка: Reuters 1 / 21 / 21

Протестите срещу Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) продължават, над 1000 прояви бяха планирани този уикенд в страната. Искането на демонстрантите е да бъде спряно масовото разполагане на служители на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE), наредено от президента Доналд Тръмп, главно в градове, ръководени от политици от Демократическата партия.

Напрежението в Минеаполис заради политиката на президента за арестуване и депортиране на нелегални имигранти кипна, когато бе убита 37-годишната майка на три деца Рене Гуд зад волана на колата си. То бе извършено извършено от служителя на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE) Джонатан Рос (43 г.).

Кметът на американския град Минеаполис Джейкъб Фрай призова снощи протестиращите след трагедията, при която активистка бе застреляна от агент на имиграционните служби в щата Минесота, да не проявяват насилие и съответно да "не се хващат на въдицата" на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Фрай, който представлява Демократическата партия, подчерта, че всякакви незаконни действия биха работили в полза на републиканеца Тръмп.