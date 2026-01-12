IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Български сдружения в РСМ с реакция на нападението над посолството ни

Настояха за незабавно предприемане на спешни и адекватни действия от компетентните органи

12.01.2026 | 08:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

От сдружението за „Македонско-българско приятелство” в Битоля категорично осъдиха „всяка проява на насилие срещу българското дипломатическо представителство в Република Северна Македония” и настояха за незабавно предприемане на спешни и адекватни действия от страна на компетентните органи в Северна Македония за установяване на извършителя и прилагане спрямо него на цялата строгост на закона. 

„С дълбока загриженост приехме новината за днешното нападение срещу посолството на Република България в Скопие“, написаха в публикация на страницата си във фейсбук и от сдружението „Балкански мост“ в Битоля.

„Категорично осъждаме всякаква форма на насилие и заплахи, насочени към дипломатическите мисии, които са символ на диалог, сътрудничество и взаимно уважение между държавите. Изразяваме пълна солидарност и подкрепа към посолството на Република България, неговите дипломати и служители. Вярваме, че подобни инциденти не бива да нарушават идеята за добросъседство, мир и европейски ценности, към които всички ние трябва да се стремим. Оставаме твърдо ангажирани с изграждането на мостове на приятелство, разбирателство и културно сътрудничество между държавите”, написаха от сдружението.
(Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова)

нападение посолство РСМ
