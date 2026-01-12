IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бивш полски правосъден министър е получил убежище в Унгария

Збигнев Жобро е признат за виновен по 26 обвинения, за които може да бъде осъден на 26 г. затвор

12.01.2026
Снимка: архив, БГНЕС

Бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро каза днес, че унгарското правителство му е дало убежище, предаде Ройтерс.

"Реших да се възползвам от убежището, предоставено ми от унгарското правителство заради политическите репресии в Полша", написа той в профила си в "Екс".

Прокуратурата на Полша разпореди през ноември ареста на Жобро, който е обвинен в участие в престъпна група и злоупотреби. Бившият министър е свързван със спорните полски съдебни реформи, които предизвикаха противоречия между Брюксел и Варшава в периода 2015-2023 г. и бе признат за виновен по 26 обвинения, за които може да бъде осъден на 26 години лишаване от свобода.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

убежище Полша Унгария министър Збигнев Жобро
