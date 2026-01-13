Меган Маркъл ще посети Великобритания за първи път от четири години

Меган Маркъл може би ще посети Великобритания за пръв път от четири години насам, а повод за визитата ѝ е събитието Invictus Games, съобщава The Independent.

Меган ще се присъедини към съпруга си, херцога на Съсекс, на събитието в Бирмингам, но само ако правото на двойката на въоръжена полицейска защита във Великобритания бъде възстановено. Също така не е известно дали децата им ще присъстват на събитието.

През май миналата година херцогът на Съсекс загуби съдебното си дело срещу кралския и ВИП изпълнителен комитет заради решението им да отнемат правото му на финансирана от данъкоплатците полицейска защита, след като е напуснал като работещ член на кралското семейство.

Това означаваше, че херцогът е трябвало да информира Столичната полиция 30 дни преди пристигането си във Великобритания, за да може да подаде заявление за преглед на сигурността, който се решава за всеки случай поотделно.

Благотворителното събитие, на което принц Хари е патрон от години, ще се проведе в Бирмингам. Миналата година по повод Invictus Games Маган посети Канада. Тя беше и на церемонията по едногодишното обратно броене до игрите в Дюселдорф, Германия през 2022 г.

Херцогинята не е посещавала Обединеното кралство от четири години, след като присъства на погребението на кралица Елизабет през септември 2022 г. Децата ѝ, принц Арчи и принцеса Лилибет, също не са посещавали Обединеното кралство от юни същата година, когато присъстваха на честването по повод платинения юбилей на кралицата.

Херцогът е отчужден с принца Уилям, откакто отправи обвинения срещу краля, мащехата си, брат си и снаха си в интервюто си за Опра Уинфри, документалния филм на Netflix, интервюта и автобиографията си "Spare“, откакто се премести в САЩ.

Хари преди това изрази надеждата си за помирение със семейството си, въпреки убеждението си, че те може никога да не му простят след публичните му обвинения. Той също така посети Обединеното кралство миналия септември и проведе лична среща с баща си в Лондон, което предполага, че прави стъпка към подобряване на семейните отношения.