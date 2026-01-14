IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан за исканите 800 млрд. евро от Украйна: Парите не растат по дърветата

Ще кажем "не" на военните планове на Брюксел, добави премиерът

14.01.2026 | 19:00 ч. 13
Reuters

“Сумата от 800 милиарда евро през следващите десет години, за които Украйна настоява да получи от Европейския съюз, ще се превърнат “в над девет милиарда долара откуп“ за Унгария, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Орбан заяви, че “800 милиарда долара не растат по дърветата“.

Унгарският премиер каза, че според Брюксел, за да предостави средствата, Унгария трябва да предприеме мерки като премахването на 13-ата и 14-ата пенсия, субсидиите за жилище, тавана на битовите сметки, плоския данък и данъчните облекчения за майките, семействата и младежите.

“Това е въпросът, по който ще бъде взето решение на 12 април. Едно е сигурно: ще кажем "не“ на военните планове на Брюксел“, добави Орбан. / БТА

Виктор Орбан Украйна помощ пари ЕС Брюксел
