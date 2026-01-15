Хиляди домакинства са пореден ден без вода в Южна Англия

Хиляди домакинства в Южна Англия продължават да са без вода, а правителсвото заплаши, че може да отнеме лиценза на водоснабдителната компания "Саут Ийст Уотър", ако проблемите не бъдат решени своевременно, предаде кореспондентът на БНР.

Хиляди хора в южните графства Кент и Съсекс преживяват кошмарни дни при пълен хаос в водоснабдяването. Проблемите започнаха в събота, като водоснабдителната компания обвини бурята "Горети" и прекъсването на електрозахранването в нейна помпена станция.

До края на вечерта в сряда обаче все още около 8000 имота в Тънбридж Уелс и Ийст Гринстед бяха без вода. Няколко училища в района бяха принудени да затворят.

Компанията многократно се извини, добавяйки, че работи усилено, за да "възстанови доставките възможно най-бързо".

Правителството обяви, че ще поиска от регулатора Ofwat да преразгледа лиценза на "Саут Йист Уотър", като не изключва отнемането му. По закон правителството е длъжно да даде на водоснабдителните компании поне 25 дни предизвестие, преди да може да прекрати лиценз. Лично премиерът Киър Стармър заяви, че ситуацията е "очевидно напълно неприемлива".