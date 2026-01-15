IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия е загрижена от изпращането на войски на НАТО в Гренландия

Алиансът избрал пътя на ускорена милитаризация на Севера

Руската дипломация изрази "сериозна загриженост" относно обявеното изпращане на допълнителни войски на НАТО в Гренландия след среща в Белия дом между датски, гренландски и американски лидери, предадоха Франс прес и ТАСС.

"Вместо да извършва конструктивна работа в рамките на съществуващите институции, по-специално Арктическия съвет, НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера и засилва военното си присъствие там под измисления претекст за нарастваща заплаха от Москва и Пекин", се казва в изявление на руското посолство в Брюксел, където се намира седалището на Атлантическия алианс.

"Виждаме, че резонансните изявления от Вашингтон по темата за Гренландия се използват от алианса изключително за прокарване на антируска и антикитайска програма", отбелязва посолството пред в. "Известия". "Така, от европейците вече се чуват призиви за обкръжаване на острова и за изпращане на някакъв мащабен колективен десант".

"Започнаха разговори за нова операция "Арктически страж", замислена по аналогия с вече провежданите балтийски и източни "стражи", откровено насочени към сдържане на Русия", добавя руското дипломатическо ведомство.
Русия НАТО Гренландия
