Френската крайна десница е по-близо до властта, отколкото си мислите

Марин Льо Пен предприема по-помирителен подход в обжалването си срещу петгодишна забрана за избори заради дело за злоупотреба. Нейната партия, Национално събрание, може би вече не се нуждае от нея, за да спечели, тъй като Жордан Бардела е на път да поеме властта и има по-високи рейтинги на одобрение от Льо Пен.

Политическият пейзаж на Франция се променя, като центърът се разпада, а Републиканската партия се разглежда като партията, която ще повиши покупателната способност и ще намали имиграцията, което потенциално ще проправи пътя за възхода на Бардела на власт, пипе в анализ за Bloomberg колумнистът Лионел Лоран.

Марин льо Пен променя курса си – и не за първи път. След ожесточена и пламенна реакция на петгодишната ѝ забрана за избори заради дело за злоупотреба миналата година, лидерът на френската крайнодясна партия предприема по-помирителен подход в обжалването си.

Тази промяна може да не е достатъчна за съдиите ѝ, но тя несъмнено може да си позволи да бъде малко по-великодушна. Проблемите ѝ не са навредили ни най-малко на партията ѝ „Национален сбор“ и изглежда, че има готов наследник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите последователи от MAGA ще следят отблизо съдбата на своя националистически спътник в критичен политически момент за Франция и Европа. Те едва ще могат да сдържат радостта си.

Разбира се, има високи лични залози за льо Пен, след като години наред е влачила в политическия мейнстрийм движение, създадено от нейния ксенофобски баща с превръзка на окото. Тя твърди, че крайнодясният не е знаел, че извършва нарушение, когато е наемал помощници, използвайки договори, считани за „фалшиви“. Но ако забраната остане в сила, това вероятно ще сложи край на шансовете ѝ да наследи Еманюел Макрон като президент през 2027 г. Анкетите показват, че французите не виждат наказанието ѝ като ляв „лов на вещици“ (думи на Тръмп, чрез социалните медии).

По ирония на съдбата, Републиканската партия може вече да не се нуждае от закоравелия активист Льо Пен, за да спечели.

Докато Макрон доказа, че не е в състояние да подготви наследник, който да продължи центристката му проевропейска и пробизнес програма, Льо Пен е назначила дофина Жордан Бардела да поеме властта, ако бъде принудена да се оттегли.

А разочарованието и недоверието на френските избиратели към естаблишмънта са извън графика, тъй като петият министър-председател на Макрон за по-малко от две години се бори да приеме бюджет, а икономиката стагнира. Властта се отдръпва от Елисейския дворец, като някога богоподобното президентско „не“ е неспособно да спаси френските фермери от омразната търговска сделка на Меркосур с Латинска Америка. Центърът се разпада, а Републиканската партия се разглежда като партията, която ще повиши покупателната способност и ще намали имиграцията.

Бардела е дори по-популярен от Льо Пен, с рейтинг на одобрение от около 38%. И той е започнал да култивира по-про-бизнес предложение, като избягва по-етатистки идеи за икономиката и се насочва към широка дясна коалиция. Това е подобно на ухажването на финансовите елити от страна на италианката Джорджия Мелони и британеца Найджъл Фараж с обещания за по-ниски данъци и по-малко регулации, въпреки че финансовите пазари ще бъдат по-скептични към обещанията на Републиканската партия, предвид враждебността ѝ към Европейския съюз и пенсионната реформа.

„Няма помазан политик или наследник“ в центъра, който да е толкова „харизматичен и популярен, колкото Льо Пен или Бардела“, казва професорът от университета Sciences Po Кевин Арсено, който отбелязва неспособността на Макрон и подобните му да отговорят на избирателите по въпроси като имиграцията и националната идентичност.

Съдебната жалба на Льо Пен може или да даде тласък на издигането на Бардела до позиция на власт в сърцето на Европа,

или да ѝ позволи да завърши работата, която е започнала. Така или иначе, Франция може би е на път, който кръстникът на MAGA Стив Банън смята, че ще „убие Европейския съюз“. Твърде рано е да се знае как 30-годишният Бардела би се представил в президентска кампания. Той няма опит, напуснал е университета и би трябвало да убеди все по-възрастния електорат.

Обкръжението на Макрон снобски нарича Бардела „Basic Fit“ на името на верига от евтини фитнес зали. Но рейтингите му се повишиха, тъй като рейтингите на центристкия пин-ъп Едуар Филип паднаха. Последният води кампания в проза и може би е донякъде правдоподобен.

В идеалния случай Макрон би поел инициативата през последната си пълна година на власт. Той все още контролира външната политика на ядрена сила и би могъл да използва това, за да подобри стратегическото сътрудничество на Европа.

Одобряването на бюджета, включително чрез конституционен декрет, ако е необходимо, изглежда от съществено значение, ако искаме да избегнем хаоса от поредните парламентарни избори.

И все пак дълбочината на парализата на Франция се усеща безпрецедентна и не може да се изключи провеждането на предсрочни избори през 2026 г. Това означава, че има шанс Макрон в крайна сметка да се престраши и да даде на политическите си врагове шанс да сформират правителство. Истинското изпитание за Републиканската партия, с Бардела като момчешки министър-председател, може да дойде по-рано, отколкото си мислим.