Нарастващата военна мощ на Германия съживява стари страхове във Франция

Франция наблюдава едновременно с благоговение и безпокойство как Германия налива ресурси в историческо превъоръжаване, преобръщайки дългогодишния баланс на континента.

Берлин прави точно това, за което се е съгласил алиансът за отбрана и сигурност на Организацията на Северноатлантическия договор - той се е ангажирал да похарчи над 500 милиарда евро (586 милиарда долара) за отбрана до 2029 г., постигайки новата цел на НАТО да инвестира 3,5% от БВП във военните шест години по-рано от изискваното от алианса.

И все пак, дори когато НАТО хвали нарастващата военна мощ на Берлин, служители в някои европейски столици се съмняват в завръщането на Бундесвера като доминираща сила - особено след като една крайнодясна, националистическа партия достига рекордно високи рейтинги на одобрение в Германия, което връща опасенията, че проевропейското правителство там не може да се приема за даденост, пише Bloomberg.

Във Франция, която има една от най-мощните армии в Европа и единствения си вътрешно разработен ядрен капацитет, настроението е шизофренично. От една страна, има облекчение, че Германия прави повече в областта на отбраната. Но има и безпокойство относно това, че германската индустрия може да измести френския отбранителен сектор, тъй като Париж осъзнава колко големи разходи може да похарчи Берлин.

Четирима френски служители, които поискаха да не бъдат анонимни, обсъждайки частни разговори, заявиха, че има общо чувство на безпокойство относно нарастващата военна мощ на Германия и политическия капитал, който идва с нея.

„Франция е в крехка ситуация и фактът, че Германия се ангажира с такава решителност, разбира се, ще създаде динамика, която може да ни остави настрани“, каза френският член на Европейския парламент Франсоа-Ксавие Белами. „Вътрешната нестабилност отслабва геополитическото влияние на Франция.“

Като член на центристко-дясноцентристката група на ЕНП, той е отстоявал силен глас „Купувай европейско“ по ключови въпроси на отбраната на ЕС. Той се застъпва за това Франция, един от водещите износители на оръжие в света, да се съсредоточи върху износа към европейските си съседи, а не към далечни клиенти. Въпреки че страната му е загрижена за нарастващата германска отбранителна индустрия, „трябва да бъдем последователни“, каза той. „Франция отдавна се оплаква, че върши работата сама.“

Като се има предвид ролята на Германия в предишни европейски конфликти, тя се задоволи да остане на заден план в политиката,

дори когато икономиката ѝ набираше скорост, каза Клаудия Майор, старши вицепрезидент на Германския фонд „Маршал“. Тъй като превъоръжаването ѝ приближава центъра на тежестта на континента все по-близо до Берлин, нервите във Франция се изострят, каза тя.

„В Европа имаше широко съгласуван баланс, че Франция ще бъде геополитическата сила, докато Германия ще бъде икономическата сила“, каза Майор. „Германия не искаше да бъде политически гигант. Сега Германия прави и двете, както и полага усилия да утвърди новата си сила в Европа. Това поставя Франция в трудна позиция. Тяхната тревожност говори повече за самата Франция, отколкото за Германия.“

По време на управлението на канцлер Фридрих Мерц, Германия де факто премахна строгите ограничения за заеми за отбранителни разходи, за да освободи безпрецедентен поток от финансиране за превъоръжаване и възпиране на все по-враждебна Русия.

Скандинавските страни, балтийските страни и Полша също правят огромни инвестиции в отбрана. Но малко страни могат да се сравнят със скоростта и обема на Германия. Историческите отбранителни сили на Европа - Франция, Италия и Испания, имат малко или никакво фискално пространство за увеличаване на разходите.

Разбира се, военното укрепване на страната е тясно координирано със съюзниците и е вградено в международна рамка за сътрудничество. По време на посещение в Берлин през декември, генералният секретар на НАТО Марк Рюте не можа да спре да хвали Германия:

„Това е точно видът решителност, от която се нуждаем, за да гарантираме нашата сигурност. Германия е пример.“

И все пак, когато бившият германски канцлер Олаф Шолц представи един от своите емблематични отбранителни проекти, инициативата „Европейски небесен щит“, предназначена да запълни голяма разлика в европейските възможности чрез закупуване на системи за противоракетна отбрана, Франция се почувства изключена. Разочарованието нарасна, когато Шолц отделно обяви покупката на 35 американски изтребителя F-35 за 10 милиарда евро вместо европейски самолети.

Най-амбициозният отбранителен проект на Европа е на път да се разпадне след години на преговори,

в които индустриалните партньори Dassault Aviation SA от Франция и Airbus SE - де факто германската страна - не успяха да се споразумеят за балансиран дял от производството за програмата за изтребители от шесто поколение, наречена Future Combat Air System или FCAS.

В рамките на ЕС и НАТО новите германски военни мускули й дават по-голямо влияние. Берлин предложи по-голяма роля на Европейската агенция за отбрана, която в момента се ръководи от германски генерал. В рамките на НАТО се чуват повтарящи се шеги от американски служители, че Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, ключовата военна позиция в алианса, която винаги е била американска, може един ден да стане германска.

Съседна Полша следи отблизо възхода на Германия, но както се изрази вицепремиерът Радослав Сикорски, „докато Германия е член на ЕС и НАТО, повече се страхувам от германско отвращение към въоръжаването, отколкото от германската армия“.

Германия е и най-добре позиционирана, индустриално и икономически, да осигури така наречените стратегически средства, като противовъздушна и противоракетна отбрана, космическо разузнаване и логистика. В момента Европа е почти изцяло зависима от САЩ за тези способности и е нащрек относно намеренията на Вашингтон на фона на разговорите за атака или завземане на Гренландия от съюзника ѝ Дания.

„Надяваме се Германия да продължи да развива стратегически средства за алианса“, каза генерал Маркус Лаубентал, един от най-високопоставените германски генерали в НАТО. „От гледна точка на НАТО и по отношение на ноу-хауто и индустриалния капацитет, има смисъл да се работи с ключови европейски съюзници. Заедно сме по-силни. Трябва да можем да се споразумеем за изискванията и да изпълняваме нещата по-бързо, защото като потребител имам нужда от тях.“

Въпреки тези настроения, вътрешната политика на Германия дразни нервите в Европа. Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD) е на първо място в някои анкети. Тя може да постигне големи победи на предстоящите местни избори в Източна Германия тази година, въпреки че Майор отбеляза, че популистките политици са се издигнали и другаде в Европа.