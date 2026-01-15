Путин: Кризата в Украйна е пряко следствие от игнорирането на интересите на Русия

Украинската криза е пряко следствие от игнорирането на интересите на Русия и създаването на заплахи за нейната сигурност. Това заяви руският президент Владимир Путин на церемонията по връчването на акредитивните писма на посланиците, предава ТАСС.

Путин подчерта, че е необходимо е да се изхожда от факта, че сигурността трябва да бъде наистина всеобхватна и следователно равна и неделима: тя не може да бъде гарантирана за едни за сметка на сигурността на други.

Путин каза още, че Москва се надява Киев да разбере необходимостта от устойчив мир.

„Русия се стреми към дългосрочен мир,

който гарантира сигурността на всички, и се надява, че и Украйна ще разбере това”, заяви още Путин. „Нашата страна се стреми към дългосрочен и устойчив мир, който надеждно гарантира сигурността на всички. Не всички, включително Киев и столиците, които го подкрепят, са готови за това. Но се надяваме, че признаването на тази необходимост ще дойде рано или късно. Дотогава Русия ще продължи последователно да преследва целите си.”

„Този ​​принцип е залегнал в основни международноправни документи. Пренебрегването на този основен, жизненоважен принцип никога не е довело до нищо добро, нито пък някога ще доведе. Това беше ясно демонстрирано от кризата около Украйна, която беше пряко следствие от години игнориране на законните интереси на Русия и умишлен курс на заплаха за нашата сигурност, приближаване на НАТО към границите на Русия, противно на публичните обещания, дадени ни – искам да подчертая това – противно на публичните обещания, дадени ни“, продължи Путин. „Нека ви напомня, че Русия многократно е предлагала инициативи за изграждане на нова, надеждна и справедлива архитектура за европейска и световна сигурност. Предложихме варианти и рационални решения, които биха могли да удовлетворят всички – в Америка, Европа, Азия и по целия свят. Смятаме, че би си струвало да се върнем към съществено обсъждане на тези въпроси, за да се утвърдят условията, при които може да се постигне мирно разрешаване на конфликта в Украйна – и колкото по-скоро, толкова по-добре“, добави Путин.