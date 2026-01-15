Дипломатите на Дания и Гренландия станаха меме заради пушком ВИДЕО

В сряда висшите дипломати на Дания и Гренландия запалиха цигари пред Белия дом, след като обявиха несъгласието си с плана на президента Тръмп за придобиване на най-големия остров в света.

Външните министри Ларс Расмусен от Дания и Вивиан Моцфелдт от Гренландия предизвикаха множество коментари в интернет заради солидарността си в пушенето, след като представиха единен фронт срещу анексирането от САЩ на среща с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen enjoying a cigarette together with Greenland’s Foreign Minister Vivian Motzfeldt moments after coming out from their meeting with Vance and Rubio in Washington 🇩🇰🇬🇱 pic.twitter.com/1v0eGIYsId — Visegrád 24 (@visegrad24) January 15, 2026

Расмусен, чието страстно пушене е легендарно, изглеждаше комично, докато тичаше след края на преговорите към близкия паркинг - с фас, висящ от устата му, докато подаваше цигара и запалка на привидно изнервената Моцфелдт.

🚨 The White House meeting between Vice President JD Vance and the high-level Danish-Greenland delegation, led by Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen, has concluded. In a brief but symbolic moment outside the West Wing, Minister Rasmussen exchanged a fist bump with Danish… pic.twitter.com/NlECbRYuIz — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) January 14, 2026

Срещата, продължила около 80 минути, беше изцяло частна и Белият дом, кабинетът на вицепрезидента и Държавният департамент не коментираха веднага дискусиите - нито пък Тръмп, който заяви, че чака да бъде информиран.

Разтревожени местни жители в столицата на Гренландия казаха пред The ​​Post, че са се свързали с "атмосферата" на техния представител, въпреки че някои сметнаха клипа за неподходящ. Един гренландец смъмри, че това представлява "слабост", заявявайки, че е пример за лошото влияние на Дания върху гренландците.

"Защо не изчакаха докато камерите спрат да снимат?", написа той във Facebook. "Типични датчани и типични гренландци, които следват по техните стъпки", написа друг.

Трети пък приеха ситуацията доста комично, отбелязвайки:

"Знаете, че срещата е била напрегната, когато външните министри колективно пушат цигари."

"Да се ​​противопоставим на наратива"

Расмусен, който два пъти е бил министър-председател на Дания, заяви на съвместна пресконференция с Моцфелд, че разглежда срещата като шанс "да се противопостави на наратива, защото не е вярно, че имаме китайски военни кораби навсякъде."

"Според нашето разузнаване", каза той, "не сме имали китайски военен кораб в Гренландия от около десетилетие."

Датският дипломат също така опроверга реториката на Тръмп, че малко защитава Гренландия от евентуално китайско или руско влияние, заявявайки, че датчаните специално са предотвратили опит на Пекин да финансира местната инфраструктура.

"Очевидно има несъгласие. Съгласихме се, че е разумно да се опитаме да седнем на високо ниво, за да проучим дали има възможности да се вземат предвид опасенията на президента", каза Расмусен. "Ясно е, че президентът има това желание да завладее Гренландия. Заявихме много, много ясно, че това не е в интерес на кралството."

Тръмп обаче повтори вижданията си малко преди срещата, настоявайки, че нищо по-малко от пълна отговорност на САЩ не би било приемливо - след като многократно отказа да изключи военни действия за поемане на контрол.

"Съединените щати се нуждаят от Гренландия за целите на националната сигурност. Тя е жизненоважна за Златния купол, който изграждаме. НАТО трябва да ни води пътя да го получим", написа Тръмп в публикация в Truth Social. "НАТО става много по-страхотно и ефективно с Гренландия в ръцете на САЩ. Всичко по-малко от това е неприемливо.“

"Добавиха втора кучешка впряг"

Тръмп се присмя на Дания за използването на кучешки впрягове за защита на Гренландия - и го направи отново след разговорите в сряда, въпреки че ясно заяви, че все още не е чул от Ванс и Рубио.

"Проблемът е, че Дания не може да направи нищо по въпроса, ако Русия или Китай искат да окупират Гренландия, но има всичко, което можем да направим - разбрахте това миналата седмица с Венецуела", каза Тръмп в Овалния кабинет. "Не мога да разчитам, че Дания ще може да се защити. Знаете ли, те говореха за това, че са разположили допълнителен кучешки впряг - и бяха сериозни за това - сложиха допълнителен кучешки впряг там миналия месец, добавиха втора кучешки впряг. Това няма да свърши работа."

Белият дом дори подигра гостуващата делегация с мем в социалните медии за две кучешки впрягове със знамето на Гренландия.

Копенхаген обяви през декември, че това ще засили отбраната на Гренландия с 1,5 милиарда долара нови ресурси, включително два елитни екипа с кучета за впряг, два нови патрулни кораба и два нови дрона с голям обсег.

Но Расмусен каза пред репортери, че Тръмп е бил дезинформиран и че страната му доставя "не кучешки впрягове, а кораби, дронове, изтребители и др.", за да засили сигурността.

Расмусен заяви, че е "абсолютно не е необходимо" САЩ да придобиват Гренландия, но призна, че "винаги има и малко истина" в забележките на Тръмп и че "споделяме до известна степен неговите опасения".

"Решихме да сформираме работна група на високо ниво, за да проучим дали можем да намерим общ път напред", каза Расмусен. "Кралство Дания вече е определило свой собствен принос, като е отделило допълнителни средства за военни способности, не за кучешки впрягове, а за кораби, дронове, изтребители и т.н., и определено сме готови да направим повече. САЩ вече имат широкообхватно споразумение за военен достъп съгласно споразумението за отбрана от 1951 г. САЩ винаги могат да поискат увеличаване на присъствието си."

Междувременно Моцфелд заяви, че е заинтересована от по-голямо сътрудничество с Вашингтон, без да става част от Съединените щати.

Срещата се състоя ден след като датският премиер Мете Фредериксен и премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен съвместно осъдиха разговорите на Тръмп за анексиране.

Фредериксен остро разкритикува "напълно неприемливия натиск" на Тръмп и каза, че "има много основания да се смята, че най-трудната част все още ни предстои".

Ако Гренландия е принудена да избира, "ние избираме Дания", каза Нилсен.