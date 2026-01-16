IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бившият южнокорейски президент Юн Сук Йол е осъден на 5 г. затвор

Това е първото съдебно решение по наказателните дела срещу него след неуспешния му опит да наложи военно положение

16.01.2026 | 09:04 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук Йол беше осъден днес на пет години затвор, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап. Сред повдигнатите му обвинения е възпрепятстване на опитите да бъде арестуван миналата година.

Централният окръжен съд в Сеул обяви, че е признал Юн за виновен в осуетяване изпълнението на заповед за арест, свързана с обявяването на военно положение през декември 2024 година, поясни Ройтерс. 

Съдът го призна за виновен и по други обвинения, включително за фалшифициране на официални документи и за неспазване на законово установените процедури при въвеждане на военно положение.

Това е първото съдебно решение по наказателните дела срещу Юн след неуспешния му опит да наложи военно положение. Присъдата подлежи на обжалване.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Юн Сук Йол Южна Корея бивш президент присъда
