Украйна откри модерни антизаглушаващи антени върху руски дронове "Гербер"

Украинските войски откриват усъвършенствани антени с по-силни функции за противодействие на заглушаването върху руските дронове-примамки, което е знак, че Кремъл преодолява недостига на ключовия компонент, пише BI.
Сергей "Флаш" Бескрестнов, известен украински анализатор на дронове, публикува в сряда в социалните медии снимки на свален дрон "Гербер" с делта-крило и 12-елементна антена с контролиран прием.
"Наскоро 12-елементни антени "Комета" започнаха да се появяват на дроновете "Гербер", написа Бескрестнов, който е съветник на украинския министър на отбраната по въпросите на технологиите за бойни дронове. "За мен това е знак, че заводът, който произвежда "Комета", е увеличил производствения си капацитет. Преди година нямаше достатъчно "Комети" дори за КАБ", добави той, имайки предвид руските прецизни планиращи бомби. "В завода имаше опашка от три до пет месеца."
Антените с повече елементи обикновено са по-устойчиви на електронна война
- един от основните начини, по които Украйна пречи на или сваля нападащи дронове.
По-основните версии на "Комета", руската серия антени против заглушаване, имат масиви от четири или осем елемента. Фактът, че руският "Гербер" ще бъде оборудван с 12-елементна антена, е значителен. Москва обикновено използва "Гербер" като примамки, за да абсорбират украинските противовъздушни боеприпаси, преследващи "Геран-2" - руският аналог на иранския дългообхватни атакуващ дрон "Шахед-136".
Често изработван от пяна или шперплат, "Гербер" е по-лесно заменим от "Геран-2", чиято цена се оценява на между 35 000 и 80 000 долара за брой. Производството на един "Гербер" струва около 10 000 долара, според оценки на украински представители от 2024 г.
Въпреки че напоследък се наблюдава, че Русия оборудва "Гербер" с малки бойни глави или ги използва като средства за разузнаване, дроновете с пропелерно задвижване обикновено се считат за отвличащи вниманието или за цели с ниска приоритетност. Бескрестнов написа, че Русия традиционно е спестявала значително от разходите за "Гербер", като първоначално ги е пускала без никаква защита срещу заглушаване. По-късно е започнала да монтира по-евтини ирански четириелементни антени на дроновете, добави той.
Русия понякога оборудва своите атакуващи дронове с още по-модерни 16-елементни антени - включително някои от китайско производство - но Бескрестнов заяви в сряда, че те все още се запазват за "важни продукти". По-рано този месец Киев заяви, че е използвал своите ракети "Фламинго", за да нанесе удар по производствена база за антени против заглушаване - комплекса "ВНИИР-Прогрес" в руския град Чебоксари, на около 600 мили от украинската граница. Заводът редовно е бил подлаган на атаки от украински дронове с голям обсег през изминалата година, като през 2024 г. са докладвани поне четири отделни удара. Степента на евентуалните трайни щети по съоръжението обаче остава неясна.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.