Украйна откри модерни антизаглушаващи антени върху руски дронове "Гербер"

Украинските войски откриват усъвършенствани антени с по-силни функции за противодействие на заглушаването върху руските дронове-примамки, което е знак, че Кремъл преодолява недостига на ключовия компонент, пише BI.

Сергей "Флаш" Бескрестнов, известен украински анализатор на дронове, публикува в сряда в социалните медии снимки на свален дрон "Гербер" с делта-крило и 12-елементна антена с контролиран прием.

"Наскоро 12-елементни антени "Комета" започнаха да се появяват на дроновете "Гербер", написа Бескрестнов, който е съветник на украинския министър на отбраната по въпросите на технологиите за бойни дронове. "За мен това е знак, че заводът, който произвежда "Комета", е увеличил производствения си капацитет. Преди година нямаше достатъчно "Комети" дори за КАБ", добави той, имайки предвид руските прецизни планиращи бомби. "В завода имаше опашка от три до пет месеца."

Антените с повече елементи обикновено са по-устойчиви на електронна война

- един от основните начини, по които Украйна пречи на или сваля нападащи дронове.

По-основните версии на "Комета", руската серия антени против заглушаване, имат масиви от четири или осем елемента. Фактът, че руският "Гербер" ще бъде оборудван с 12-елементна антена, е значителен. Москва обикновено използва "Гербер" като примамки, за да абсорбират украинските противовъздушни боеприпаси, преследващи "Геран-2" - руският аналог на иранския дългообхватни атакуващ дрон "Шахед-136".

Често изработван от пяна или шперплат, "Гербер" е по-лесно заменим от "Геран-2", чиято цена се оценява на между 35 000 и 80 000 долара за брой. Производството на един "Гербер" струва около 10 000 долара, според оценки на украински представители от 2024 г.

Въпреки че напоследък се наблюдава, че Русия оборудва "Гербер" с малки бойни глави или ги използва като средства за разузнаване, дроновете с пропелерно задвижване обикновено се считат за отвличащи вниманието или за цели с ниска приоритетност. Бескрестнов написа, че Русия традиционно е спестявала значително от разходите за "Гербер", като първоначално ги е пускала без никаква защита срещу заглушаване. По-късно е започнала да монтира по-евтини ирански четириелементни антени на дроновете, добави той.

Русия понякога оборудва своите атакуващи дронове с още по-модерни 16-елементни антени - включително някои от китайско производство - но Бескрестнов заяви в сряда, че те все още се запазват за "важни продукти". По-рано този месец Киев заяви, че е използвал своите ракети "Фламинго", за да нанесе удар по производствена база за антени против заглушаване - комплекса "ВНИИР-Прогрес" в руския град Чебоксари, на около 600 мили от украинската граница. Заводът редовно е бил подлаган на атаки от украински дронове с голям обсег през изминалата година, като през 2024 г. са докладвани поне четири отделни удара. Степента на евентуалните трайни щети по съоръжението обаче остава неясна.