Допълнително напрежение: Кирил Дмитриев нарече Канада 52-ри щат на САЩ

Специалният президентски пратеник и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF) Кирил Дмитриев коментира потенциалното сътрудничество между Канада и Китай.
"Канада обявява стратегическо партньорство с Китай. Може ли 52-рият щат да го направи? (Гренландия би била 51-ва)“, иронично написа Дмитриев в своята страница в Х, цитиран от ТАСС.
В четвъртък китайският премиер Ли Цян и канадският премиер Марк Карни обсъдиха двустранното икономическо сътрудничество. Китайският премиер, че Пекин възнамерява да насърчава стабилен растеж на търговията с Канада, да опрости митническите процедури и да задълбочи сътрудничеството в областта на финансите, алтернативната енергия, цифровите технологии, аерокосмическата индустрия и модерното производство, за да създаде нови възможности за икономически растеж.
Ли Цян посочи оптималното допълване между двете страни, потвърждавайки големия им потенциал за сътрудничество.