IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Допълнително напрежение: Кирил Дмитриев нарече Канада 52-ри щат на САЩ

Пратеникът на руския президент отбеляза, че Гренландия ще бъде 51-вият щат

16.01.2026 | 09:28 ч. 2
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Специалният президентски пратеник и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF) Кирил Дмитриев коментира потенциалното сътрудничество между Канада и Китай.

"Канада обявява стратегическо партньорство с Китай. Може ли 52-рият щат да го направи? (Гренландия би била 51-ва)“, иронично написа Дмитриев в своята страница в Х, цитиран от ТАСС.

Свързани статии

В четвъртък китайският премиер Ли Цян и канадският премиер Марк Карни обсъдиха двустранното икономическо сътрудничество. Китайският премиер, че Пекин възнамерява да насърчава стабилен растеж на търговията с Канада, да опрости митническите процедури и да задълбочи сътрудничеството в областта на финансите, алтернативната енергия, цифровите технологии, аерокосмическата индустрия и модерното производство, за да създаде нови възможности за икономически растеж. 

Ли Цян посочи оптималното допълване между двете страни, потвърждавайки големия им потенциал за сътрудничество.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кирил Дмитриев Канада Гренландия 51-щат САЩ Доналд Тръмп Владимир Путин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem