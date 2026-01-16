KFC направи "халал" ресторанти във Франция, пламна религиозното напрежение

Веригата за бързо хранене KFC разпали отново религиозното напрежение във Франция с обявяването, че две дузини от нейните ресторанти ще сервират само "халал месо".

В страна, където разделенията относно мястото и ролята на исляма са дълбоки, ходът на американската верига беше осъден от десницата и защитен от левицата.

Противниците твърдят, че решението на KFC да сервира изключително халал храна в 24 от 404-те си заведения във Франция е обида към светската традиция на страна, която поставя собствените си закони и институции над религията. Някои обвиняват веригата, че подкопава демокрацията.

Поддръжниците твърдят, че халал ресторантите не са нищо повече от бизнес ход за привличане на над петте милиона мюсюлмани във Франция.

Веригата заяви в изявление, че целта ѝ е да отговори на "многообразието... на нашите клиенти. Нашата амбиция е да съберем колкото се може повече хора около нашата маса, уважавайки избора и многообразието на всеки."

Но в ефира на радио RMC Луи Саркози, синът на бившия президент Никола Саркози, заяви, че ходът на KFC е симптом на тревожна тенденция.

"Истинската тема е нарастващата ислямизация на нашите общества."

28-годишният Саркози, който се кандидатира за кмет на Ментон на Френската Ривиера тази година, каза:

"Франция все повече започва да прилича на Ливан - фрагментирано, разделено общество. Ислямът има място във Франция, но при условие че се подчинява на правилата на републиката, че приема нашите закони, нашата история, нашата култура, а не обратното."

В статия в Le Figaro, антропологът Флорънс Бержо-Блеклер обвини KFC, че разделя французите.

"Разделяте масите, обеднявате многообразието, променяте традиционните правила... и чрез безразсъдството си внасяте джихад в нашите отслабени демокрации."

Сесил Дюфло, бивш министър на жилищното строителство от партията "Еколог", заяви, че ходът на KFC се използва от десницата, за да създаде чувство на "паника" заради исляма.

"Това е просто бизнес", каза тя. "Става въпрос за намиране на клиенти, търсене и предлагане. Човек има право да яде това, което му харесва. Може да прави това, което му харесва. Това се нарича свободно предприемачество."

KFC не е първата верига за бързо хранене, която отваря халал ресторанти. Quick, белгийската верига, предлага халал ястия от 2021 г. Five Guys, която е американска, предлага халал говеждо месо в седем ресторанта във Франция.