Под Гренландия има тайна US база, която крие екологична катастрофа СНИМКИ

Снимки: Getty 1 / 5 / 5

Всички погледи са насочени към това какво ще направят Съединените щати в Гренландия, но малцина знаеха доскоро, че американските военни всъщност имат база, скрита под леда в мразовитата страна.

Природната среда може да крие и разкрива голямо разнообразие от неща през годините, докато климатът се променя. А това не включва само древни дървета, но и намеци за голяма библейска история хиляди години назад.

Някои от тези открития обаче не са били непременно предназначени да бъдат открити на първо място и често това е свързано с различни тайни програми, които големите държави исторически са предприемали като част от глобалната война. Една от тези програми е била управлявана от Съединените щати в Гренландия, а това, което някога е било жизненоважна база от времето на Студената война, е забравено за историята, само за да бъде преоткрито случайно от учен от НАСА.

Както беше споделено от правителствената космическа агенция, находката е направена от учения от НАСА Чад Грийн, който е летял над Гренландия с частен самолет Gulfstream III, за да наблюдава ледените покривки отдолу. Той правел снимки на леда на около 150 мили източно от космическата база Питуфик, когато радарът му засякъл необичайна и неочаквана находка, заровена отдолу, която го шокирaла.

"Търсехме ледения слой и се появи Camp Century", обяснява Алекс Гарднър, друг ръководител на проекта, добавяйки, че "първоначално не знаеха какво е".

Camp Century някога е бил военна база, използвана по време на Студената война от Инженерния корпус на армията на САЩ, и е бил известен още като "градът под леда" поради обширната си мрежа от тунели в почти повърхностната част на ледената покривка на Гренландия.

Базата е построенa през 1959 г., но е изоставенa само осем години по-късно, през 1967 г., а времето я е накарало да се спусне поне на 30 метра под повърхността на покривалото, като ефективно я е скрило от погледа на обикновените хора.

Благодарение на новите технологии, учените са в състояние да видят много повече от това, в което се е превърнала тайната база преdi близо 60-те години, откакто е била изоставена, като Грийн отбелязва, че "в новите данни отделните структури в тайния град са видими по начин, по който никога преди не са били виждани".

Но базата може да вещае и екологична катастрофа

Учените предупреждават, че топенето на ледниците може да разкрие опасни военни отпадъци, смятани за „завинаги погребани“ в продължение на десетилетия, съобщава Unilad.

В Camp Century са били разположени жилищни помещения, църква, медицинско заведение и дори малък ядрен реактор. Базата е помещавала както военни, така и учени, които са тествали строителни технологии и условия на живот в екстремните арктически условия.

Базата е била част от свръхсекретния план "Проект Леден червей", който е предвиждал поставянето на ядрени ракетни установки под леда. Документите за проекта са разсекретени едва през 1996 г. Реалността обаче се оказала по-сурова. Движението на ледниците деформирало тунелите, инфраструктурата бързо се влошила, а проблеми с канализацията направила престоя в базата почти невъзможен.

Но заедно с базата, хиляди тонове опасни отпадъци са останали под ледената покривка. Според международен екип от учени, сътрудничещи си с CIRES, на територията на бившата база са се натрупали приблизително 9200 тона отпадъци. Това включва:

радиоактивни материали от ядрен реактор;

приблизително 200 000 литра дизелово гориво;

различни химикали.

В средата на 20-ти век се е смятало, че ледът ще осигури надеждно и постоянно съоръжение за съхранение. Днес това предположение "се пука по шевовете".

Макар че е малко вероятно президентът Доналд Тръмп да има някакви планове да възроди тази забравена реликва от отдавнашна война в заплахите си да превземе Гренландия, това показва, че нацията вече е имала военно присъствие, което тревожно може да бъде реактивирано в близко бъдеще.