Кой ще наследи Рамзан Кадиров като лидер на Чечения?

Твърди се, че прокремълският лидер на Чечения,Рамзан Кадиров, е тежко болен, което кара Москва да се бори да осигури гладко превземане на нестабилната руска република.

Кадиров, който се описва като "пехотинец" на президента Путин, страда от остра панкреатична некроза и бъбречни проблеми, а появата му на публични места е все по-рядка. За последно е видян преди повече от седмица, когато изглеждаше отслабнал и ходеше с бастун.

Миналата седмица "Новая газета" съобщи, че 49-годишният чеченски лидер, който е на власт от 2007 г., е бил приет в болница, докато е бил в Москва, за да присъства на заседание на държавния съвет, председателствано от Путин на 25 декември.

Кадиров не е присъствал на заседанието и не се е появил на нито една от официалните снимки от събитието, публикувани от Кремъл. Чеченските власти, а по-късно и Кадиров, отрекоха съобщенията. Въпреки това, лидерът, един от най-големите поддръжници на войната на Путин в Украйна, сякаш намекна миналия месец, че не му остава дълго да живее.

"Ако слушате слуховете, няма да доживея до дълбока старост", каза той. "Ами, не искам да доживея до дълбока старост. Искам да си отида, докато всички ме обичат и уважават."

Кадиров е обвинен в редица нарушения на човешките права, включително извънсъдебни екзекуции и мъчения.

Състоянието му сега се е влошило рязко и той е на диализа в частна клиника в Чечня, съобщи базираната в Киев информационна агенция "Укринформ" през уикенда, позовавайки се на източник от украинската военна разузнавателна служба ГУР. Съобщава се, че членове на неговия клан, включително роднини от чужбина, са се събрали в болницата.

Това обаче не е първият път, когато украинското разузнаване съобщава, че Кадиров е на прага на смъртта. През 2023 г. ГРУ съобщи, че е в критично състояние в болница, докато украинските медии съобщиха, че е в кома.

Борбата за наследство

Въпросът за наследяването е от жизненоважно значение за Кадиров, чиито интереси са в осигуряването на дългосрочната безопасност на семейството му, и за Кремъл, който ще иска да запази максимален контрол над предимно мюсюлманската република, преживяла две войни за независимост след разпадането на Съветския съюз, пишат от The Times.

Смята се, че около 100 членове на семейство Кадиров играят някаква роля в чеченската администрация, най-големият брой сред всички чиновници в Русия. На второ място е Путин, за когото се смята, че е назначил 26 свои роднини на властови позиции, според руски журналисти.

Кадиров изглежда обяви третия си син, 18-годишния Адам, за свой наследник. Много приличащ на баща си както по външен вид, така и по грубо поведение, през последните месеци той е получавал множество титли, включително секретар на Съвета за сигурност.

Другият му син, Ахмат Кадиров, е сред най-удостоените членове на чеченската администрация. Вече ръководител на спортното министерство и министерството на регионалните младежки въпроси, този месец той беше назначен за вицепремиер на Чечения от баща си.

Харолд Чембърс, експерт по Кавказ, заяви, че назначаването на членове на семейството е отговор на нарастващите заплахи за властта на Кадиров от служители в руските служби за сигурност, които са нетърпеливи да заменят режима му с по-покорен владетел.

"Именно този факт, плюс лошото му здраве, кара Кадиров да ускори издигането на синовете си на по-високи политически позиции", отбелязва той.

Смята се обаче, че служители в Москва предпочитат Апти Алаудинов, чеченски военен командир, или Адам Делимханов, твърдолинеен чеченски депутат, за наследник на Кадиров.

Въпреки съобщенията за предстоящата му кончина, Кадиров е намерил време да се включи в онлайн препирня с президента Зеленски, поредната вражда, която продължава повече от десетилетие. Той отговори с обичайния си мачизъм на импровизираната забележка на Зеленски, че Америка трябва да се справи с Кадиров, както направи с венецуелския президент Николас Мадуро.

"Шутът предлага американските власти да ме отвлекат. Забележете, той дори не заплаши да го направи сам, както би направил един мъж", каза той. "Ако имахте поне малко мъжественост, щяхте да разберете колко унизително звучат вашите думи и молби."

Самият Зеленски не се поколеба да се подиграе с чеченеца, като за кратко забрави - или се престори, че забравя - името на Кадиров, докато призовава за отвличането му.

Всъщност двамата се познават много добре. Още от 2014 г., когато Зеленски беше комик. Тогава той и трупата му изнесоха скеч за украинската телевизия, в който Кадиров плаче. Глас зад кадър казва на публиката, че той плаче заради събарянето на паметник на Ленин.

Клипът всъщност е заснет на поменна служба за бащата на Кадиров, Ахмад, който беше убит през 2004 г. Малко след това руските депутати казаха на Зеленски "да се подготви за собственото си погребение" и той получи порой от заплахи от лоялни на Кадиров привърженици.

Три дни по-късно Зеленски се извини, но заплахите не стихнаха. Съпругата на Зеленски, Олена, по-късно каза, че е трябвало да наемат телохранители, вярвайки, че на чеченските убийци е било наредено да ги убият. Кадиров така и не забрави скеча и на всеки няколко години го споменава, когато критикува Зеленски.