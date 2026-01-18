Бедствено положение в Чили, горските пожари взеха 16 жертви

Президентът на Чили Габриел Борич обяви днес бедствено положение в два региона в южната част на страната заради бушуващите горски пожари, които причиниха смъртта на най-малко 16 души и принудиха над 20 000 да се евакуират, съобщава Ройтерс.

Според местната агенция, отговаряща за горите, по данни от тази сутрин пожарникарите се борят с 24 пожара в цялата страна, като най-големият е в регионите Нюбле и Биобио, където правителството обяви извънредно положение. Регионите са на около 500 км от столицата Сантяго.

“Предвид значителните пожари в момента, реших да обявя бедствено положение в Нюбле и Биобио. Всички ресурси на налице“, заяви Борич в социалната мрежа Х.

Министърът на сигурността Луис Кордеро заяви днес, че 15 души са загиналите в Биобио, докато в Нюбле има една жертва.

Към момента пожарите в двата региона са опустошили близо 8500 хектара площи, застрашавайки множество общности в региона, което принуди властите да обявят евакуации. Чилийската агенция за справяне с бедствията съобщи, че близо 20 000 души са евакуирани, а най-малко 250 къщи са унищожени.

Властите казват, че неблагоприятни условия като силни ветрове и високи температури са спомогнали за разпространяването на горските пожари и затрудняват огнеборците при потушаването им.

Както в Чили, така и съседна Аржентина са обхванати от екстремни температури и горещи вълни от началото на годината, като опустошителни горски пожари избухнаха по-рано този месец в аржентинската област Патагония. / БТА