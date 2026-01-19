Путин е направил традиционно ледено гмуркане, за да отбележи Богоявление

Както повелява традицията, и тази година руският президент Владимир Путин отбеляза православното Богоявление с традиционно ледено къпане, каза неговият прессекретар Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Владимир Путин се хвърли в ледено гмуркане, както прави всяка година. Естествено, Богоявление е голям празник за него, както и за всички православни вярващи, които работят в Кремъл. Това е традиция и мнозина я почитат, някои обаче не го правят, но това е личен въпрос", каза пред журналисти Песков.

Традиция

Потапянето в леденостудена вода на Богоявление не е табу за 73-годишния Путин. Това е почит към културната и християнска традиция. Президентът е известен като религиозен човек. Освен това е в отлична физическа форма и може да си позволи да практикува обичаи, които са екстремни за повечето обикновени хора, без риск за здравето си.

Кремъл за първи път съобщи, че президентът е участвал в богоявленски къпания през 2018 г. Тогава Путин е бил на пътуване до Санкт Петербург и се е гмурнал в ледена дупка на езерото Селигер, докато е посещавал Ниловския манастир в Тверска област. Тогава Песков обясни, че това не е първият опит на президента да се къпе на Богоявление. Путин, по думите му, е участвал в богоявленски събития "в по-лична среда“.

Vladimir Putin appeared at Epiphany observances, the Orthodox Christian feast commemorating the baptism of Jesus in the River Jordan. The custom requires believers to immerse themselves three times in cold water, reflecting the Holy Trinity. pic.twitter.com/o2JgvgQC2h — Russian Market (@runews) January 18, 2026

Оттогава плановете на президента за 19 януари са във фокуса на обществения интерес, подхранван от видеоклипове, публикувани от пресслужбата на Кремъл през 2021 г., на които руският президент, облечен в овча кожа и валенки, се приближава до ледена дупка с форма на кръст, прекръства се и се потапя в леденостудена вода.

Според официални съобщения, оттогава Путин е участвал в къпане за Богоявление в Московска област, като е пропуснал само 2020 и 2022 г. През 2020 г. му е забранено да прави това поради пандемията от COVID-19, а през 2022 г. е препоръчано, за да избегне епидемиологичната ситуация.

Символика

Традицията да се гмурка в кръстообразна ледена дупка на Богоявление символизира Кръщението Господне в река Йордан. По време на посещението си в Йордания през 2007 г. президентът Путин потапя ръцете си във водите на реката и посещава мястото, където Йоан Кръстител се среща със Спасителя. По време на следващото си посещение в Йордания през 2012 г. Путин участва в церемонията по откриването на Руската къща за гости близо до мястото на кръщението на Исус Христос.

Богоявленското къпане, организирано в Русия през нощта на 19 януари, е по-скоро популярна традиция, отколкото църковен обред. Православната църква обаче като цяло одобрява тази традиция, ако се отнася към нея с благоговение и не представлява риск за здравето.