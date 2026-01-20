Огнян Дъскарев: Ако Тръмп придобие Гренландия, това ще е от полза за НАТО

Една година измина от началото на втория мандат на 47-я президент на САЩ Доналд Тръмп. Равносметка за направеното до момента направи журналистът Огнян Дъскарев пред Bulgaria ON AIR.

По думите на журналиста американският лидер е бил избран основно да оправи икономиката и да спре незаконната емиграция. “Почти вече няма никакви незаконни имигранти. Беше прекратена смъртта на десетки хиляди американци, които загиваха от китайския наркотик фентанил, който беше прекарван", каза Дъскарев.

Той призна, че икономическото положение в САЩ не е "блестящо", но е без драстични промени. По думите му икономиката на Америка в момента е стабилна - не се е подобрило нещо драстично, но не е е и влошило.

Според Дъскарев хората се опитват да оправят финансите си бързо. "Хората бързат да си оправят джоба, което е напълно естествено, но икономическите промени отнемат време. При Байдън икономиката беше много зле. Сега статистиката сочи, че горе-долу е стабилно положението. Цените на продуктите не са се качили кой знае колко много. На яйцата и месото - около 4%. Зеленчуци и плодове с по-малко от 1%. При кафето има 15% покачване”.

Прекратяване на глобални конфликти

В предаването “България сутрин” Дъскарев отбелязва, че Тръмп е прекратил шест конфликта. "Тръмп спря шест войни - най-кръвопролитната - войната в Газа. Спря Индия - Пакистан, Конго - Руанда, Камбоджа - Тайланд, Иран - Израел и Азербайджан - Армения, но явно тази в Украйна не може да я спре. Руснаците напредват, макар и бавно”.

Според Дъскарев европейците разбират, че им трябва собствена армия и въоръжение, а ако Тръмп успее да придобие Гренландия, това ще бъде от полза за НАТО.

"Сред западноевропейците има много умни хора. Ако Тръмп постигне целта си да придобие Гренландия, това е от полза за НАТО. Тръмп ще изгради своя златен купол, който ще прихваща руските балистични ракети", на мнение е Дъскарев.

