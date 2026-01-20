IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Ако няма руски газ, няма намаление на сметките за комунални услуги

„Тиса” ще отреже Унгария от евтина руска енергия

20.01.2026 | 13:48 ч. 26
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Пиронът в ковчега излезе. Новият икономически политик на „Тиса” обяви в първия си работен ден, че ще отреже Унгария от евтина руска енергия, написа премиерът на Унгария Виктор Орбан във Faceboo..

„Сега знаем защо е изпратен: да изпълни планираното в Брюксел. От началото на войната се борим Унгария да не бъде откъсната от руски енергоносители. Това не е въпрос на вкус или желание. Правим го, защото това е най-евтиният и най-важен енергиен източник за Унгария. Ако няма руски газ, няма намаление на сметките за комунални услуги. Ако няма руски петрол, цената на бензина ще скочи. Човек може да се лута и да се колебае за мистериозни технически решения, но това са факти”, каза още Орбан. „Факти, за които последният капитан на кораба дори не се интересува. Изглежда, че маршрутът на Брюксел е по-важен...“.

