Пиронът в ковчега излезе. Новият икономически политик на „Тиса” обяви в първия си работен ден, че ще отреже Унгария от евтина руска енергия, написа премиерът на Унгария Виктор Орбан във Faceboo..

„Сега знаем защо е изпратен: да изпълни планираното в Брюксел. От началото на войната се борим Унгария да не бъде откъсната от руски енергоносители. Това не е въпрос на вкус или желание. Правим го, защото това е най-евтиният и най-важен енергиен източник за Унгария. Ако няма руски газ, няма намаление на сметките за комунални услуги. Ако няма руски петрол, цената на бензина ще скочи. Човек може да се лута и да се колебае за мистериозни технически решения, но това са факти”, каза още Орбан. „Факти, за които последният капитан на кораба дори не се интересува. Изглежда, че маршрутът на Брюксел е по-важен...“.