След многократните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Съединените щати обмислят широк спектър от варианти за анексиране на Гренландия, и разкритията на висши служители, че администрацията на Тръмп обмисля военни варианти, бяха повдигнати въпроси относно способността на датските въоръжени сили да запазят контрол над територията. Докато Съединените щати вече поддържат голямо присъствие в Гренландия, по-голямата част от военната мощ на Дания и нейният бюджет за отбрана са концентрирани в нейния изтребителски флот, който на 18 януари завърши прехода си от остарели изтребители F-16A/B от времето на Студената война към изтребител от пето поколение F-35A. Кралските датски военновъздушни сили са третите военновъздушни сили в света, които преминават към изцяло изтребителски флот с пети генератор, въпреки че безпрецедентните и екстремни нива на централизация на F-35 в Съединените щати повдигнаха въпроси относно това дали самолетът би могъл да функционира, за да защитава територията на страната от потенциална американска инвазия, пише MWM.

От 80-те години на миналия век Съединените щати налагат особено обширни ограничения върху използването на своите изтребители от чуждестранни клиенти, което е посочено като основно ограничение от множество анализатори и длъжностни лица. Ограниченията върху достъпа до софтуерни кодове и от кои бази могат да се експлоатират изтребители и за какви роли, са основен фактор, ограничаващ привлекателността на американските изтребители за неутрални държави като Индия. Безпрецедентният нов разрив между Вашингтон и Европа по време на втората администрация на Тръмп също доведе до нарастващи опасения на континента. Централизираната ИТ система на Автономната логистична информационна система (ALIS), която управлява операциите, поддръжката, обучението и веригата за доставки на F-35, и нейният наследник - Интегрираната мрежа за оперативни данни (ODIN), са пряко свързани със съоръженията на Lockheed Martin в Съединените щати и са посочени от анализаторите като особено ефективен начин за деактивиране на изтребителите, използвани от чуждестранни клиенти.

Наблюдавайки потенциала на ALIS и ODIN като средства за контрол на операциите на F-35, авторът на наскоро издадената книга за програмата F-35, Ейбрахам Ейбрамс отбелязва в последната си книга „F-35 Joint Strike Fighter: A Great and Terrible Program“:

"ALIS може да се използва за ограничаване или блокиране на достъпа на клиентите до критични данни, като например софтуерни корекции, може да се използва като инструмент за контраразузнаване за строго наблюдение на операции като кога, къде и как са били летени F-35, и да предоставя редица други усъвършенствани предпазни мерки за ограничаване на операциите на F-35, ако се счита, че те са против интересите на САЩ.“

Само Обединеното кралство и Израел са известни с достатъчен достъп до изходните кодове на F-35, за да могат да управляват самолета със значителни нива на автономност, като Съединените щати и в двата случая първоначално са били много неохотни да предоставят този достъп.

Коментирайки уязвимостта на операторите на F-35 в случай на евентуални военни действия със Съединените щати, ръководителят на комуникациите в германската отбранителна компания Hensoldt, Йоахим Шранцхофер, отбеляза в началото на 2025 г.:

„Ключът за аварийно спиране“ във F-35 е повече от просто слух… Но е много по-лесно да се използва системата за планиране на мисията – тогава самолетът остава на земята.“

Военният анализатор Ричард Абулафия отбеляза по това време, че въпреки че съществуването на ключ за аварийно спиране не е потвърдено,

„Ако постулирате съществуването на нещо, което може да се направи с малко софтуерен код, то съществува.“ „Повечето европейски военни силно зависят от САЩ за комуникационна поддръжка, за поддръжка на електронна война и за снабдяване с боеприпаси при всеки сериозен конфликт“, отбеляза също Джъстин Бронк, старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени служби, което прави необходимостта от „авариен прекъсвач“ излишна.

Тъй като военните възможности на Дания са предимно съсредоточени върху флота си от F-35, на Съединените щати е гарантирано пълно господство във въздуха в случай на потенциален конфликт. Въпреки това Вашингтон вероятно ще се стреми да избегне деактивирането на F-35, тъй като това би могло да подкопае чуждестранния интерес към самолета, който е водещ производител на световните пазари. Датското правителство също вероятно ще се стреми да постигне решение, което би избегнало неудобството от приземяването на многомилиардния му флот от изтребители от чужбина. По този начин, макар обширният контрол на Съединените щати върху датския флот от F-35 да остава основен актив в тяхна полза, е малко вероятно която и да е от страните да позволи на напрежението да ескалира до етап, в който това ще бъде използвано.