Рая Назарян заминава за Киев

Тя ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Украйна

31.03.2026 | 08:33 ч.
Снимка БГНЕС

Председателят на народното събрание Рая Назарян ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Украйна. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Сред основните обсъждани теми ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия. 

Очаква се обект на разговори да бъдат и хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия както и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна.

Преди откриването на форума участниците в Срещата на върха ще се преклонят пред паметта на невинните жертви от клането в Буча на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“. В програмата на посещението на Назарян са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.

 

