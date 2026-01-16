Производството на F-35 набира скорост: Доставени са 1500 централни фюзелажа

Водещата американска аерокосмическа и отбранителна компания Northrop Grumman потвърди доставката на 1500-ния централен фюзелаж за изтребителя F-35 от пето поколение от своята интегрирана производствена линия в Палмдейл, Калифорния. Това е постигнато в резултат на значителни подобрения в прилагането на по-модерна фабрична автоматизация и усъвършенствани производствени технологии. Интегрираната производствена линия на фирмата вече произвежда по един централен фюзелаж на всеки 30 часа, което позволява безпроблемно производство и в трите варианта - F-35A, разработен за ВВС на САЩ, F-35B, разработен за морската пехота, и F-35C, разработен за ВМС. Фирмата допълнително потвърди, че инструментите за добавена и виртуална реалност успешно са намалили времето за сглобяване на централния фюзелаж с 35%, като същевременно са намалили кривата на техническо обучение с 20%, пише MWM.

Наред с производството на фюзелажа, Northrop Grumman е отговорна за производството на активните електронно сканирани радари AN/APG-81 и AN/APG-85 за F-35 и интегрираната система за комуникация, навигация и идентификация на самолета, като същевременно произвежда и крилата и обшивката му. Наред с работата си по бомбардировача B-21, приносът към производството като част от най-голямата програма за изтребители в света е основен източник на приходи. Успехите на фирмата в ускоряването на производството на централния фюзелаж на самолета се случват във време, когато чуждестранното търсене на F-35 продължава да расте бързо, като продължаващата руско-украинска война и особено бързото разширяване на китайския флот от изтребители J-20 от пето поколение са основните фактори, движещи това.

Въпреки нарастващото търсене в чужбина, поръчките на американските военновъздушни сили за F-35 са намалели значително,

като от самото начало се очакваше представянето на първите изтребители от шесто поколение от Китай в етап на демонстрация на полети през декември 2024 г. да намали търсенето на самолета, тъй като възможностите му са на път да изостанат. През декември 2025 г. беше потвърдено, че Пентагонът е намалил значително планираните поръчки на F-35 за фискалната 2026 година до само 47 самолета, което представлява 45% намаление от 86-те самолета, придобити през фискалната 2024 година. Поръчките, включващи само 24 от варианта F-35A за военновъздушните сили, или по-малко от половината от предишните поръчки, бяха основен фактор за това, като разпределението на финансиране за разработване на изтребителя от шесто поколение F-47 се смяташе за основен фактор.

Основните проблеми с изтребителя включват прекомерни нужди от поддръжка, за които беше разкрито през декември 2025 г., че са довели до нивото на наличност във въоръжените сили на САЩ до едва 50%, докато усилията за модернизиране на самолета до стандарта Block 4 се сблъскват с все по-сериозни забавяния, отлагайки датата назад към 30-те години на миналия век. Водещ фактор, стимулиращ търсенето на F-35 въпреки тези проблеми, е липсата на други съвместими с НАТО изтребители от пето поколение в производство, което гарантира, че той се конкурира само с много по-малко напреднали самолети от четвърто поколение, които имат напълно сравними възможности, особено по отношение на стелт и електронно разузнаване. Тъй като не се очаква F-47 да бъде широко предлаган в чужбина, докато европейските програми за стелт изтребители до голяма степен се провалят и остават технологично изостанали с десетилетия, се очаква F-35 да запази монополната си позиция, гарантирайки, че чуждестранното търсене е достатъчно, за да поддържа мащабно производство, въпреки спада в търсенето от страна на ВВС на САЩ.