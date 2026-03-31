Мъск ще помага на американските посолства да борят дезинформацията

Съединените щати са разпоредили на всички американски посолства и консулства по света да стартират координирани кампании срещу чуждестранната пропаганда и препоръчват платформата "X" на Илон Мъск като "иновативен" инструмент за постигането на тази цел.

В телеграмата, подписана в понеделник от държавния секретар Марко Рубио и получена от The Guardian, се предлага също посолствата и консулствата да работят съвместно с отдела за психологически операции на американските въоръжени сили, за да се справят с проблема с разпространяващата се дезинформация. В него се излагат подробни инструкции за това как персоналът на посолствата трябва да се противопостави на това, което се описва като координирани чуждестранни усилия за подкопаване на американските интереси в чужбина.

Това се случва в момент, когато САЩ са във война с Иран, чието правителство от десетилетия управлява един от най-сложните и продуктивни държавни апарати за дезинформация в света, и когато руските и китайските операции за влияние продължават да са насочени към американските съюзници в Европа, Азия и Латинска Америка.

Документът инструктира посолствата и консулствата да преследват пет широки цели: противодействие на враждебни послания, разширяване на достъпа до информация, разкриване на поведението на противниците, издигане на местните гласове, които подкрепят американските интереси, и популяризиране на това, което нарича "разказване на американската история". На посолствата се казва да набират местни влиятелни лица, академици и лидери на общности в чужбина, за да разпространяват контрапропагандни послания – подход, предназначен да направи финансираните от САЩ нарративи да изглеждат като местни, а не като централно направлявани.

"Тези кампании целят да прехвърлят вината върху Съединените щати, да посеят раздор сред съюзниците, да популяризират алтернативни светогледи, противоположни на американските интереси, и дори да подкопаят американските икономически интереси и политически свободи", се казва в телеграмата. "Използвайки дигитални платформи, контролирани от държавата медии и операции за влияние, те представляват пряка заплаха за националната сигурност на САЩ и подхранват враждебността към американските интереси."

Забележително е, че телеграмата призовава дипломатическите служби да координират работата си с "Психологическите операции на Министерството на войната" - военната единица, по-известна като Miso (Военни операции за информационна подкрепа), бившата Psyop, която е част от Пентагона.

Държавният департамент не отговори веднага на искането за коментар.

Не е обичайно Държавният департамент открито да съчетава публичната дипломация с военни психологически операции. Опитите за противодействие на чуждестранната дезинформация обаче не са нови, въпреки че предишните администрации ги финансираха чрез Центъра за глобално ангажиране, който загуби финансирането си точно преди Доналд Тръмп да се върне на поста.

Миналата година ФБР разпусна работната си група за чуждестранно влияние, а Държавният департамент закри центъра за противодействие на чуждестранната информационна манипулация и намеса.

В телеграмата се подкрепя и платформата X на Илон Мъск по име – по-конкретно нейната функция "Community Notes" - като "иновативен" и "създаден чрез краудсорсинг" инструмент за премахване на дезинформацията в "противодействието на антиамериканските пропагандни операции, без да се нарушава свободата на словото или правото на личен живот".

Тази подкрепа идва в момент, в който Европейският съюз вече е наложил глоба от 120 млн. евро (137,5 млн. долара) на X съгласно Закона за цифровите услуги за подвеждащи практики – първата такава глоба по този закон – и е започнал допълнителни разследвания на инструментите за изкуствен интелект и алгоритмите за препоръки на платформата.

Мъск, който е собственик на X, е имал влиятелна специална консултативна роля в администрацията на Тръмп чрез така наречения Департамент за ефективност на правителството (Doge).

В телеграмата се дават указания на персонала на посолствата да гарантира, че американската чуждестранна помощ е видимо обозначена, като се нарежда на консулските служби да използват "забележимо брандиране с издигнат флаг", така че чуждестранната аудитория да знае кога помощта или програмите идват от американското правителство.

На офисите и посолствата по целия свят също се нарежда да увеличат достъпността на международни новини и независими анализи, преведени на местни езици, като по този начин на практика се възлага на посолствата да се превърнат в разпределителни центрове за чуждоезични медии в страни, където, както се отбелязва в телеграмата, "антиамериканската пропаганда е широко разпространена или където информацията е ограничена".

Повече от 700 "американски пространства" - културни центрове, библиотеки и центрове за обмен, финансирани от американското правителство в страни по целия свят - трябва да бъдат препозиционирани съгласно указанията като платформи за нецензурирана информация и да бъдат изрично промотирани като "зони" на свободното слово.