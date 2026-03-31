Победа над Турция ще прати Косово на историческо първо Световно първенство

Косово посреща Турция във вторник вечер във финала на плейофите на Световното първенство в поток С, като залогът е място на Мондиала. Домакините стигнаха дотук след драматична победа с 4:3 над Словакия, докато гостите елиминираха Румъния.

Косово направи впечатляваща квалификационна кампания, завършвайки изненадващо на второ място в групата си пред отбори като Швеция и Словения. Тимът на Франко Фода записа три победи, две равенства и само една загуба – тежко 0:4 от Швейцария в първия мач. Именно това поражение ги остави на три точки зад лидера и ги изпрати в плейофите. В полуфиналите от поток С косоварите надделяха над Словакия с 4:3 в истински трилър и сега са само на една победа от историческо първо класиране на Световно първенство.

Турция също имаше силни квалификации, като допусна само една загуба – тежко 0:6 от Испания. В останалите си мачове тимът записа четири победи и едно равенство, завършвайки комфортно на второ място с цели 10 точки преднина пред България и Грузия. Южните ни съседи се стремят да се завърнат на световната сцена след дълго отсъствие, тъй като последното им участие беше през 2002 г., когато спечелиха третото място.

Историята е на страната на Турция, която е спечелила последните си три мача срещу Косово, включително убедително 4:1 през 2017 г. Победителят от този сблъсък ще се присъедини към САЩ, Австралия и Парагвай в група D на Мондиала.

Очаква се Косово да заложи на същия състав от победата над Словакия, като капитанът Ведат Мурики отново ще води атаката заедно с Фисник Аслани. По фланговете ще действат Мергим Войвода и Дион Галапени. Сред титулярите в отбрана би трябвало да е и играещият в ЦСКА Лумбард Делова, който записа пълни 90 минути срещу словаците.

За Турция под въпрос остава капитанът Хакан Чалханоолу, който получи травма в прасеца срещу Румъния, но се очаква все пак да бъде направено всичко възможно да е на линия за решителния двубой. Освен него, Винченцо Монтела ще разчита много и на Арда Гюлер и Кенан Йълдъз, които да вдъхновят страната си за успех.

Специалистите определят Турция като фаворит в мача, но не бива да подценяваме Косово, още повече, че домакинският фактор може да изиграе решаваща роля.