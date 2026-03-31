Ходорковски: Хората в Кремъл не са глупави, те са доста креативни

Владимир Путин вероятно ще организира поредна атака в стил Солсбъри на територията на Обединеното кралство, освен ако правителството не предприеме по-агресивна тактика срещу Кремъл, заяви руският милиардер в изгнание Михаил Ходорковски. Бившият петролен магнат се очерта като водеща фигура в опозиционните кръгове на руската диаспора и твърди, че е добре информиран за текущите мисли и развития сред московския елит.

В обширно интервю за The Guardian Ходорковски, който все още се страхува за живота си, след като прекара 10 години в сибирски затвор след сблъсъци с Путин, заяви, че президентството на Тръмп е предоставило на руския лидер "прозорец от възможности" да заплаши Европа.

Ходорковски прогнозира, че Путин вероятно ще струпа войски на границата на страна от НАТО като Естония, за да "покаже мускулите си", и каза, че вярва, че руските служби за сигурност планират атака, подобна на отравянията с Новичок в Солсбъри през 2018 г., за да дестабилизират Обединеното кралство.

"Целта не е просто да се отървем от определени хора, а да създадем чувство за уязвимост на Запад. Както беше в Солсбъри", каза Ходорковски. "Не е важно дали жертвата умира или не, важното е, че чувството за уязвимост е създадено. Хората в Кремъл не са глупави, те са доста креативни. Те ще мислят за нови начини за правене на нещо. Ясно е, че ще има някакъв вид натиск и той ще приеме подобна форма, като в Солсбъри."

Путин "избра за свой основен враг Обединеното кралство", добави Ходорковски.

Най-добрата стратегия на британското правителство за предотвратяване на по-нататъшни инциденти, подобни на този в Солсбъри, може би е да премине в офанзива срещу руските служби за сигурност, каза той.

"Ако си спомните за 50-те и 60-те години на миналия век, когато също имаше доста голяма вълна от подобни брутални взаимодействия, те някак си бързо се разсеяха, което се случи само чрез огледален отговор", каза Ходорковски, говорейки чрез преводач. "Хората, които работят за разузнавателните служби, са точно като вас и мен, те не искат да умрат. Те започнаха да бягат, напускайки разузнавателните служби. Тогава вероятно беше решено, че трябва да се откажат от използването на най-лошите, най-бруталните методи. Не съм сигурен дали британското общество днес е готово за този вид контраотговор, контраудар."

62-годишният Ходорковски беше най-богатият човек в Русия, с отчетено състояние от 15 милиарда долара (11 милиарда британски лири), натрупано от двете страни след падането на Съветския съюз, включително чрез сибирския му петролен бизнес Юкос. Той беше арестуван през 2003 г., след като се противопостави на Путин, като се застъпи за демократични реформи. Той беше обвинен в измама и осъден на 10 години затвор, присъда, която се смята за политически мотивирана. Акциите в Юкос бяха конфискувани от руското правителство и разфасовани.

След като прекара десетилетие в затвора, по време на което беше порязан по лицето от друг затворник с импровизиран нож, Ходорковски отиде в изгнание във Великобритания.

В интервюто си той каза, че е твърде късно за Запада да избегне нова студена война с Русия, но че приоритетът на правителствата трябва да бъде да се избегне ескалация в "гореща война", въпреки очакванията му, че Путин ще се опита да провокира съюзниците на Великобритания в НАТО.

"Няма да се изненадам, ако в близко бъдеще видим струпани войски на границата с Естония, например. Не вярвам, че Путин всъщност е готов да се впусне в друг военен конфликт. Но това ще има въздействие. Той смята, че неговият прозорец на възможност е Доналд Тръмп на власт", ​​каза Ходорковски, добавяйки, че този прозорец може да се затвори, ако републиканците се представят зле на междинните избори в САЩ през ноември и Тръмп на практика се превърне в президент-куца патица.

Позицията на Путин не е била значително отслабена от налагането на санкции срещу олигарси или конкретни продукти или сектори, на мнение е Ходорковски. Политиците искаха да "впечатлят своя електорат" със санкции срещу стоки и търговия, но на практика те бяха "нереалистични" за прилагане, добави той.

The Guaridan наскоро съобщи за опасения, че ирландско оборудване от алуминий и въглеродни влакна, което може да се използва за производство на дронове и ракети, може да достигне до руската военна верига за доставки.

Ходорковски каза, че убеждението на Запада, че санкциите срещу руските олигарси ще ги мотивират да окажат натиск върху Путин да прекрати войната в Украйна, се основава на "погрешно" разбиране на връзката между богати бизнесмени и Кремъл.

"През последните 20 години казвам, че в Русия няма олигарси", твърди той. "Как може да се съчетае олигархията с диктатура? Ако имаш пари, а нямаш оръжия, значи си просто храна за някой друг."

Той обаче призна, че някои олигарси са били "агенти на влияние" за Русия на запад и че санкциите са неутрализирали властта им. Един олигарх, когото Ходорковски познава добре, е бившият собственик на футболен клуб Челси Роман Абрамович.

Двамата планираха да създадат най-голямата петролна компания в Русия чрез сливането на Юкос и Бизнесът на Абрамович със Сибнефт. Сливането беше в ход, чрез комбинация от парични средства и размяна на акции, когато Ходорковски беше арестуван и Абрамович се оттегли от сделката и осигури ефективното ѝ прекратяване.

През 2005 г. Абрамович продаде акциите си в Сибнефт на Кремъл за 13 милиарда долара и използва част от приходите, за да финансира Челси ФК, който беше купил две години по-рано.

Покупката на Челси от Абрамович не би могла да се осъществи без благословията на Путин, твърди Ходорковски, въпреки че каза, че това не означава, че руският президент е наредил поглъщането.

Ходорковски обаче каза, че е забелязал сериозната заинтересованост на Путин от правния спор между Абрамович и правителството на Обединеното кралство относно това как трябва да се разпределят приходите от 2,5 милиарда паунда от принудителната продажба на Челси през 2022 г. да се използва. Смята се, че препънатият камък е съдействието на Уестминстър, че средствата не трябва да бъдат пренасочвани към територия под руски контрол.

"Знам, макар и само от един източник, който не мога да предоставя, че президентската администрация разглежда средствата, които Абрамович обсъжда с правителството на Обединеното кралство, като бъдещ ресурс за възстановяване както на частта от Украйна под контрола на Киев, така и на частта под контрола на Москва. Аз лично се доверявам на този източник. Може да се каже, че това е моето дълбоко вкоренено убеждение", обясни бившият магнат.

Адвокатите на Абрамович заявиха, че никое правителство не е участвало в покупката на Челси, нито в настоящите опити за намиране на решение с правителството на Обединеното кралство за освобождаване на средства за благотворителни цели. Абрамович вече е предприел съдебни действия срещу издателя Harper Collins заради твърдение в книгата "Хората на Путин", че руският президент е наредил покупката на футболния клуб от Висшата лига. Той е получил разяснение, че това твърдение не е констатация на факти.

През октомври 2025 г. руското правителство обяви Ходорковски за "терорист", заедно с членове на Антивоенния комитет на Русия, основан от изгнаници и активисти през 2022 г., обвинявайки ги в планиране на насилствен преврат.

Ходорковски каза, че се е опитал да не мисли за риска Путин може да представлява заплаха за неговата безопасност.

"Прекарах 10 години в затвора", заяви той, сочейки белега на лицето си. "Могат да ме убият по всяко време. В Обединеното кралство няма ресурс за защита. Така че, ако вашите разузнавателни служби правят нещо, съм благодарен."

Той вече е казвал, че американско-израелската атака срещу Иран ще направи Путин по-силен в краткосрочен план. Тръмп разхлаби санкциите върху руския петрол, докато цената се покачи рязко заради блокадата на Иран на Ормузкия проток, увеличавайки приходите на Кремъл от изкопаеми горива.

Но Ходорковски добави, че Путин не е изградил режим, който би могъл да оцелее след собствената му смърт или упадък.

"След като Путин си отиде, в Русия, системата ще трябва да бъде напълно разрушена и реконструирана, изградена от нулата", каза той. "Интервалът за реални промени, очакванията са да отнемат от пет до седем години.“

На въпроса дали може да си представи завръщане в Русия, Ходорковски отговори: "Аз съм с 11 години по-млад от Путин. Така че имам шанс."