IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Реза Пахлави не посочи конкретни срокове

19.01.2026 | 08:21 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Реза Пахлави, синът на последния иранския шах, който беше свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г., се зарече вчера да се завърне в Иран от изгнание в САЩ, предаде ДПА.

Той не посочи конкретни срокове, като все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в Иран и какви последствия го очакват там като опозиционен политик, посочва ДПА.

В края на декември в Иран избухнаха протести срещу задълбочаващата се икономическа криза и растящата инфлация, които бързо ескалираха в по-широки демонстрации срещу властите в Ислямската република.

Пахлави заяви в видео послание в "Екс", че "народът на Иран иска нов, надежден път" напред.

"Битката в Иран днес е между окупация и освобождение. Иранският народ ме призова да поема водачеството. Аз ще се завърна в Иран", написа той.

Свързани статии

Иранците предприемат действия на място и сега е време международната общност да се присъедини към тях, каза Пахлави.

"Ще се завърна в Иран. Народът на Иран се е надигнал, за да си върне страната. Историята ще почете онези, които застанат на тяхна страна", добави той.

Пахлави, който беше определен за престолонаследник от баща си, покойния шах на Персия Мохамад Реза Пахлави, живее в изгнание в САЩ от десетилетия, отбелязва ДПА.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран Реза Пахлави протести
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem