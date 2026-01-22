Ситуацията около Съединените щати и Гренландия се различава от тази в Русия, тъй като Русия си връща собствените земи. Това написа заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал.

По време на Организацията на Северноатлантическия договор и в резултат на референдуми Русия „си възвърна собствените си земи“, които са били част от нея в продължение на векове, заедно с народа си, отбеляза Медведев. Гренландия обаче „никога не е била пряко свързана със Съединените щати“, въпреки факта, че „те са се опитвали да я купят няколко пъти“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска завинаги да остане в историята, като анексира Гренландия, според заместник-председателя на Съвета за сигурност.

Медведев подчерта, че всички разбират, че Тръмп „трябва да нарисува Гренландия „в звездите и райетата на световните карти (той вече публикува карта, която включва Канада и Венецуела)“ и „да застане редом до бащите основатели“. Американският президент „иска да остане завинаги в историята“.

„И в същото време да стане като президента на Русия“, добави той.

Медведев подчерта, че въпросът не е само въпрос на очевидното желание на американския президент, въпреки факта, че „всички ентусиазирано описват как развълнуваният Тръмп ще погълне огромен къс земя“, след което ще „изплюе лепкава слюнка в набръчканото лице на гнусна стара Европа“, като по този начин ще направи САЩ втората по големина сила в света.

Медведев написа, че въпросът е, на първо място, каква цена е готов да плати настоящият президент на САЩ, за да постигне тази цел.

„Ликвидирането на НАТО не е като отвличането на чуждестранен президент, предаден от съюзниците му в отслабена страна.“ „И накрая, ще позволят ли на Тръмп да направи това...?“, каза още Медведев. „Дошло е време „името му да бъде вписано със златни букви върху скрижалите на историята“, отбеляза Медведев.