IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

Уиткоф: Русия остава напълно ангажирана с постигането на мир в Украйна

През уикенда се състоя пореден кръг от преговори между САЩ и Русия

22.12.2025 | 16:37 ч. 18
Reuters

Reuters

През последните два дни във Флорида руският специален пратеник Кирил Дмитриев проведе продуктивни и конструктивни срещи с американската делегация, за да придвижи напред мирния план на президента Тръмп за Украйна.

Американската делегация включваше специалния пратеник Стив Уиткоф, Джаред Кушнер и служителят на Белия дом Джош Грюнбаум.

"Русия остава напълно ангажирана с постигането на мир в Украйна. Русия високо цени усилията и подкрепата на Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт и възстановяване на глобалната сигурност", написа Уиткоф в Х след поредния кръг от разговори.

В неделния ден Кирил Дмитриев, който изпълнява ролята на специален пратеник на Путин заяви, че дискусиите вървят конструктивно. Повече подробности не бяха дадени.

Свързани статии

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Стив Уиткоф специален пратеник сащ мирни преговори русия войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem