Уиткоф: Русия остава напълно ангажирана с постигането на мир в Украйна

През последните два дни във Флорида руският специален пратеник Кирил Дмитриев проведе продуктивни и конструктивни срещи с американската делегация, за да придвижи напред мирния план на президента Тръмп за Украйна.
Американската делегация включваше специалния пратеник Стив Уиткоф, Джаред Кушнер и служителят на Белия дом Джош Грюнбаум.
"Русия остава напълно ангажирана с постигането на мир в Украйна. Русия високо цени усилията и подкрепата на Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт и възстановяване на глобалната сигурност", написа Уиткоф в Х след поредния кръг от разговори.
В неделния ден Кирил Дмитриев, който изпълнява ролята на специален пратеник на Путин заяви, че дискусиите вървят конструктивно. Повече подробности не бяха дадени.
