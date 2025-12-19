Уиткоф ще бъде домакин на нови преговори в Газа

В петък пратеникът на президента Доналд Тръмп за Близкия изток ще приеме висши представители на страните от Близкия изток, посредници за прекратяването на огъня в Газа, съобщи служител на Държавния департамент, в опит да се придвижи крехкото споразумение към следващата му фаза.

Стив Уиткоф е ключовият делегат на Тръмп за водене на мирни преговори. Той ще се срещне в Маями с представители на Катар, Египет и Турция, каза служител на Държавния департамент, който говори при условие за анонимност, за да предвари предварително среща, която все още не е публично обявена.

Там представителите ще разгледат прилагането на Фаза 2 от споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас.

Примирието, постигнато с посредничеството на САЩ, влезе в сила на 10 октомври, слагайки пауза на повече от две години война.

В първата фаза Хамас върна заложниците, които държеше, докато Израел върна хиляди палестински затворници и позволи по-големи количества хуманитарна помощ в раздираната от война Газа. Оттогава прекратяването на огъня е в застой, като двете страни се обвиняват взаимно в нарушения.

Втората фаза, далеч по-предизвикателна, се очаква да включва разполагането на международни сили за сигурност, международно контролиран технократски управителен орган за Газа, разоръжаването на Хамас и по-нататъшното изтегляне на израелските войски от територията. Процесът ще бъде наблюдаван от "Съвет на мира“, председателстван от президента Доналд Тръмп.

Нито бордът, нито международните сили все още не са се събрали. Израел изрази несъгласие с потенциалното участие на различни държави, включително Турция.

Турското външно министерство потвърди участието на външния министър Хакан Фидан на петъчните преговори в Маями. Катарският премиер, който е и външен министър на страната, заяви в интервю за Ал Джазира, че и той ще се присъедини към срещата.

Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани добави, че има "спешна нужда“ да се премине към следващата фаза и да се сформира палестинска гражданска администрация в Газа. Той каза, че международните сили не трябва да "защитават едната страна за сметка на другата“, пише АР.

Хамас призовава за по-голям международен натиск върху Израел да отвори ключови гранични пунктове, да прекрати смъртоносните удари и да позволи повече помощ в ивицата. Израел настоява бойците да върнат останките на последния заложник, Ран Гвили.

Междувременно палестинците в Газа се борят с липсата на помощ. Храната остава оскъдна, тъй като територията се бори да се възстанови от глада, който засегна части от Газа по време на войната.

Първоначалната атака, водена от Хамас на 7 октомври 2023 г., срещу южен Израел уби около 1200 души и взе 251 заложници. Почти всички заложници или техните останки са върнати при прекратяване на огъня или други споразумения.

Двугодишната кампания на Израел в Газа е убила повече от 70 660 палестинци, приблизително половината от които жени и деца, според Министерството на здравеопазването на територията, което не прави разлика между бойци и цивилни в своите данни.