IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Трима души са убити при стрелба в малък град в Австралия

Извършителят или извършителите на стрелбата са все още на свобода

22.01.2026 | 16:08 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Трима души бяха убити, a eдин човек бе ранен при стрелба в австралийския щат Нов Южен Уелс, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Службите за спешна помощ са били извикани на адрес в Лейк Карджелиго – град с около 1500 жители, след сигнал за стрелба, се казва в полицейско изявление.

На място са загинали трима души – две жени и един мъж. Друг мъж е откаран в болница в тежко, но стабилно състояние, уточни полицията.

Извършителят или извършителите на стрелбата са все още на свобода.

Полицията призова гражданите да избягват района, а местните жители да останат по домовете си.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

стрелба Австралия убити
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem