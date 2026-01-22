Трима души са убити при стрелба в малък град в Австралия

Трима души бяха убити, a eдин човек бе ранен при стрелба в австралийския щат Нов Южен Уелс, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Службите за спешна помощ са били извикани на адрес в Лейк Карджелиго – град с около 1500 жители, след сигнал за стрелба, се казва в полицейско изявление.

На място са загинали трима души – две жени и един мъж. Друг мъж е откаран в болница в тежко, но стабилно състояние, уточни полицията.

Извършителят или извършителите на стрелбата са все още на свобода.

Полицията призова гражданите да избягват района, а местните жители да останат по домовете си.

