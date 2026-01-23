Суни Уилямс, която бе блокирана в Космоса 9 месеца, се пенсионира

Суни Уилямс от NASA, един от двамата астронавти, които с месеци останаха блокирани на Международната космическа станция, се е пенсионирала. Космическата агенция обяви новината във вторник, като уточни, че пенсионирането ѝ е влязло в сила в края на декември.

Колегата ѝ от неуспешния тестов полет на капсулата на Boeing, Бъч Уилмор, напусна NASA миналото лято.

Двамата излетяха към космическата станция през 2024 г. като първите хора, които летят с новата пилотирана капсула Starliner на Boeing. Мисията им е трябвало да продължи само седмица, но се проточи до повече от девет месеца заради проблеми със Starliner. В крайна сметка те се прибраха миналия март, като се качиха на полет на SpaceX.

Следващата мисия на Starliner ще превозва товар - не хора - до космическата станция. NASA иска да е сигурна, че проблемите с двигателите за ориентация и останалите технически неизправности на капсулата са решени, преди да качи отново екипаж. Пробният полет ще бъде по-късно тази година.

Уилямс, която е на 60 години и е бивш капитан от Военноморските сили, е прекарала над 27 години в NASA и има 608 дни в Космоса в рамките на три мисии до станцията. Тя е поставила и рекорд за най-много време в открития Космос за жена: 62 часа в рамките на девет излизания.

Новият администратор на NASA Джаред Айзъкман я нарече "пионер в пилотираните космически полети".

"Поздравления за напълно заслуженото пенсиониране", добави той в изявление, цитирано от АВС News.