Тръмп пак със синини по ръцете, обвини аспирина

Китката на Тръмп отново е в синини, но този път президентът предпочете бързо да обясни стиацуята, преди да тръгнат поредните конспиративни теории.

От борда на правителствения Air Force One Доналд Тръмп разкри, че на Световния икономически форум в Давос е получил нова синина на лявата ръка, удряйки се в една от масите.

"Ударих я на масата, сложих малко крем", каза в обратния полет за Вашингтон пред репортерите. След това Тръмп обвини за забележимата синина аспирина, който приема.

"Бих казал, приемайте аспирин, ако обичате сърцето си, но не приемайте аспирин, ако не искате да имате малко синини“, посъветва Тръмп.

"Лекарят ми каза: "Не е нужно да го приемате, сър, много сте здрав“, продължи да обяснява Тръмп и добавя, че предпочита да не рискува и продължава да взема аспирин.

NO, NO TRUMP SHAKES HANDS WITH HIS LEFT. VERY COMMON KNOWLEDGE. WE ALL KNOW THAT. — KAROLINE, IN LIKE 5 MINUTES https://t.co/d1X2EACFaH — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) January 22, 2026

"Но това е един от страничните ефекти от приема на аспирин", каза още американският президент.

Тръмп очевидно не се интересува от здравето си, а за президенстването си, намеквайки за потенциален "четвърти мандат“ като президент. След това похвали напредъка във втория си мандат.

"Рекордни числа навсякъде!“, написа Тръмп в публикация, написана с главни букви, в Truth Social. "Трябва ли да се опитам за четвърти мандат?“

Президентът вече загатна за потенциална кандидатура през 2028 година. Конституцията обаче ограничава президентските мандати до два четиригодишни периода.

Лилавата контузия, получена от Тръмп, се виждаше на лявата му ръка - не на тази, която обикновено се покрива с грим, за да се прикрие обезцветяването на синина.

Президентът вече е казвал пред Wall Street Journal, че лесно получава синини, защото не се поддава на лекарите, като приема по-високи от препоръчителните дневни дози аспирин, за да поддържа кръвта си разредена.

Но на Тръмп е поставена и диагноза хронична венозна недостатъчност, която също може да увеличи риска от образуване на синини.

Диагнозата изглежда е довела до подуване на долната част на краката и глезените му, което е накарало той да носи компресионни чорапи за кратко. Но той спрял да ги носи, защото не харесвал чорапите, според доклада на Journal.

Той каза, че приема повече аспирин, отколкото лекарите му препоръчват, защото "е малко суеверен“.

На 79-годишна възраст Тръмп е най-възрастният човек, избран и заемал поста президент на САЩ.

Дясната му ръка често е изобразявана с капка грим, за който прессекретарят Каролайн Ливит потвърди, че прикрива синини.

Тя твърди, че това е резултат от редовното ръкуване на президента с хората.