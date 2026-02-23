Лукашенко: Потомците на нацистите искат да сформират „юмрук за атака срещу Изтока“

Наследниците на нацистите отново се опитват да сформират брониран юмрук за атака на изток. Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко.

„Виждаме това от първа ръка днес, когато на границите на родната ни Беларус наследниците на нацистите отново се опитват да сформират брониран юмрук за атака на Изток. Всички знаем това, следим го и го разбираме“, се казва в поздравителното послание на държавния глава по случай Деня на защитниците на Отечеството и Въоръжените сили, предава ТАСС.

Лукашенко изрази убеждението си, че само модерна, мобилна и добре екипирана армия може да се противопостави на агресора.

„Такава, каквато изграждахме през всичките тези години. Армия, способна да охлади пламенността на всеки агресор. Ключът към мирното бъдеще на Беларус е била и остава силата на беларуските въоръжени сили, единството и сплотеността на народа, които ние трябва неуморно да укрепваме чрез нашата работа“, цитира поздравителното послание президентската пресслужба.

Лукашенко припомни, че от незапомнени времена в Беларус са почитани войниците, които са се изправяли да защитават земята в трудни времена.

„Чрез саможертва те са защитавали свободата и независимостта на Родината. Така е било и преди 85 години, през мрачните години на нацисткото нашествие. Тогава Червената армия, нашите дядовци и прадядовци, спасиха страната и народа, счупиха гърба на фашисткия звяр и ни оставиха наследството на Великата победа. Винаги трябва да помним това и да почитаме героичните дела на тези герои, защото забравата води до ситуация, в която всичко може да се повтори“, отбеляза той.