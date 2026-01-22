Случайност? Златното лого на Съвета за мир на Тръмп поразително прилича на емблемата на ООН

Логото на Съвета на мира на Доналд Тръмп поразително прилича на емблемата на Организацията на обединените нации, но внимателните наблюдатели са забелязали една голяма разлика.

По време на церемония по подписване в Давос президентът на САЩ даде старт на новия съвет - орган за разрешаване на международни конфликти с цена от 1 милиард долара за постоянно членство.

Но потребителите на социалните медии по целия свят посочиха, че златното лого, което Тръмп е използвал върху брандирането на своя Съвет на мира (Board of Peace,BoP), изглежда много подобно на това на ООН.

Подобно на емблемата на ООН, логото на BoP изобразява централно разположен глобус, ограден от маслинови клонки от двете страни. Логото на Тръмп обаче е потопено в злато, а глобусът е намален, за да изобразява само Северна Америка - емблемата на ООН е центрирана на Северния полюс, за да покаже целия свят.

Потребители в интернет веднага обсъдиха дизайна.

"Логото на Съвета за мир на Тръмп е по същество логото на ООН, само че е потопено в злато и редактирано, така че светът да включва само Америка“, споделя потребител, а друг добавя:

"Логото на Съвета за мир на Тръмп, за който мафиотският бос мечтае да замени Организацията на обединените нации, необяснимо изобразява само Америка“.

"Логото включва точните граници на северноамериканския технат“, посочи трети потребител в X.

Четвърти потребител забеляза, че "логото на Съвета на мира много прилича на логото на ООН... Но... Картата на света в Съвета на мира е ограничена до Америка и е оцветена в златисто... СИМВОЛИЧНО: САЩ ще водят само американския регион. Златото ще измести долара като резервна валута. ООН ще стане излишна“.

Trump’s Board of Peace logo is officially revealed, and the world map appears America-centric and resembles the UN emblem. pic.twitter.com/NTzS5ix55p — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 22, 2026

Съветът, който Тръмп официално стартира днес, първоначално е бил замислен, за да наблюдава възстановяването на Газа след двугодишната геноцидна война на Израел в Ивицата Ивица.

Но изглежда, че съветът, чийто 11-страничен устав не споменава Газа нито веднъж, се е превърнал в нещо много по-амбициозно, като американският лидер заяви, че може да разшири работата си до други глобални кризи, роля, традиционно изпълнявана от Организацията на обединените нации.

"След като този съвет бъде напълно сформиран, можем да правим почти всичко, което искаме“, заяви Тръмп на сцената на Световния икономически форум, преди да подпише документи, с които официално се учредява инициативата, заобиколен от други членове, включително лидерите на Аржентина, Азербайджан, Индонезия, Бахрейн и Мароко.

Някои се опасяват, че Съветът за мир ще подкопае ООН. Тръмп сякаш засегна тези опасения във встъпителните си думи на церемонията, заявявайки, че инициативата ще „работи с много други, включително с Организацията на обединените нации“, като изброи и други важни дипломатически въпроси в региона и по света.

"Винаги съм казвал, че Организацията на обединените нации има огромен потенциал, но не го е използвала“, каза Тръмп и похвали работата на американските служители, участващи в проекта, за усилията им за установяване на прекратяване на огъня в Газа.

Той добави, че съветът ще бъде "много успешен в Газа“ и "можем да се разширим към други неща, когато успеем с Газа“.

Около 60 държави са поканени да се присъединят към Съвета на мира, като около 35 са се съгласили да се присъединят досега, каза висш служител от администрацията на Тръмп.

Тръмп ще бъде първият председател на съвета - позиция, която той може да заема доживот, според плановете.