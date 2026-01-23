Тръмп спаси TikTok? Изглежда, че го направи

САЩ и Китай са дали зелена светлина на сделка, според която китайският собственик на TikTok - ByteDance - ще прехвърли американското подразделение на компанията на инвеститори, подкрепени от Доналд Тръмп.

Това означава, че американската версия на TikTok ще стане мажоритарно притежавана от група инвеститори, в която влизат американският технологичен гигант Oracle, базираният в Калифорния частен инвестиционен фонд Silver Lake и инвестиционната компания от Обединените арабски емирства MGX.

Сделката гарантира, че платформата ще може да продължи да работи в САЩ, и идва точно преди крайния срок за придобиването, определен от администрацията на Тръмп и удължаван няколко пъти.

След обявяването на сделката Доналд Тръмп написа в Truth Social: "Толкова съм щастлив, че помогнах да бъде спасен TikTok!".

Той благодари на китайския си колега Си Дзинпин, че не е блокирал сделката, а по-късно каза пред репортери на борда на Air Force One, че ще посети Китай през април, като Си се очаква да посети САЩ към края на годината.

Как стигнахме дотук?

В меморандум от декември TikTok заяви, че ByteDance – китайският собственик на социалната мрежа - ще запази 19,9% дял в операциите в САЩ.

Reuters съобщава, че Silver Lake, Oracle и MGX ще бъдат управляващи инвеститори с по 15% дял всеки, а Адам Пресър ще бъде ръководителят на съвместното дружество.

Решението слага край на години несигурност за бъдещето на приложението в САЩ, след като Джо Байдън подписа закон през 2024 г., който изискваше китайските собственици на TikTok да продадат бизнеса - в противен случай приложението щеше да бъде блокирано.

Законът беше въведен на фона на опасения от някои американски политици, че ByteDance може да споделя потребителски данни с китайското правителство - въпреки многократните уверения на компанията, че няма да го прави.

Критици изразяваха и страхове, че китайските власти биха могли да влияят върху алгоритмите на TikTok и да моделират какво съдържание виждат потребителите и какво ги въздейства.

Колко са активните американци в платформата?

Въпреки тези опасения, американците формират най-голямата потребителска и създателска база на TikTok – с над 150 млн. активни потребители в страната.

През 2024 г. Доналд Тръмп заяви, че е против забрана на платформата, въпреки че по време на първия си мандат беше подписал изпълнителна заповед, която на практика би забранила приложението.

Сделката за TikTok идва и в момент, в който няколко държави по света - включително Великобритания - обсъждат възможна забрана по австралийски модел за използване на социални мрежи от лица под 16 години, пише Sky News.