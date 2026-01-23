Провокация в Скопие: Появиха се билбордове намекващи за "Сръбски свят"

Скопие осъмна с билбордове, на които на сръбски език е изписано "Денят на Свети Сава в Македония" - пореден знак за засилващото се сръбско влияние в страната, в условията на самоблокада по европейския път, предаде БГНЕС.

Белград все по-демонстративно налага своите исторически и политически наративи на македонска територия, включително чрез Св. Сава, възприеман за покровител на сръбската държавност. Сръбски министри участват в чествания на връх Каймакчалан, на сръбски език, със сръбски знамена и с внушения за сръбско наследство, с участието на представители на македонското правителство. Сръбски учени и днес наричат територията на Северна Македония "Южна Сърбия", "Стара Сърбия" или "Южна провинция".

Ключова фигура в този процес остава вицепремиерът и министър на междуобщностните отношения Иван Стоилкович . открито просръбски и проруски политик. Той участва във всички инициативи на Белград, свързани с проекта "Сръбски свят", включително в рамките на инициативата "Отворени Балкани", определяна от експерти като алтернатива, подкопаваща европейската интеграция на региона. Стоилкович заявява, че ще напусне страната, ако българите бъдат вписани в Конституцията. Показателно е и присъствието му на противоконституционното честване на 9 януари - т.нар. "Ден на Република Сръбска", организирано въпреки решенията на Конституционния съд на Босна и Херцеговина. Сред сръбски министри, спецчасти и представители на проруската групировка "Нощни вълци“ Стоилкович публично се похвали, че е най-честият чуждестранен гост на тези прояви.

Опасенията за деструктивното влияние на "Сръбски свят" вече са официално формулирани и на европейско ниво. В последния доклад на Европейския парламент за Северна Македония, изготвен от Томас Вайц, се подчертава, че проектът представлява геополитическа стратегия за доминация на Балканите. В доклада се изразява: "загриженост относно проекта "Сръбски свят" и факта, че представители на правителството на Северна Македония подкрепят и насърчават тази концепция; осъжда се участието в срещи, които целят да установят сфера на влияние, подкопаваща суверенитета на други държави и стабилността в региона.“