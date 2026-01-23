Затвориха десетки бензиностанции в Гърция, ощетявали клиентите

Затвориха бензиностанции в Гърция, които са ощетявали клиентите. Вече 20 бензиностанции са затворени след проверка на властите. Предполага се, че са ощетили клиенти с около 25 милиона евро, предаде кореспондентът на БНР.

Броячът на помпата е отчитал повече гориво от зареденото, при което клиентите са плащали повече пари. Това установиха проверките на техническите екипи на финансовото министерство. Около 10% повече са плащали клиентите за незаредено гориво.

Акцията е извършена с участие на отдела за борба с организираната престъпност и екипи от Агенцията за борба с разпространението на наркотици.

Арестувани са също служители, които са знаели за кражбата на гориво от клиентите и дори са били обучавани от собствениците за това, според информация на разследващите полицаи.

Част от престъпната верига са били собственици на бензиностанции в област Атика, Солун, но и в районите на Драма, Евия и Лариса. По случая са арестувани досега 13 души, като разследването продължава.

Властите препоръчват при зареждане на гориво клиентите да сравняват показателите в колите си с количеството платено гориво.