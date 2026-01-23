IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Затвориха десетки бензиностанции в Гърция, ощетявали клиентите

Броячът на помпата отчитал повече гориво от зареденото

23.01.2026 | 16:08 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Затвориха бензиностанции в Гърция, които са ощетявали клиентите. Вече 20 бензиностанции са затворени след проверка на властите. Предполага се, че са ощетили клиенти с около 25 милиона евро, предаде кореспондентът на БНР.

Броячът на помпата е отчитал повече гориво от зареденото, при което клиентите са плащали повече пари. Това установиха проверките на техническите екипи на финансовото министерство. Около 10% повече са плащали клиентите за незаредено гориво.

Акцията е извършена с участие на отдела за борба с организираната престъпност и екипи от Агенцията за борба с разпространението на наркотици. 

Арестувани са също служители, които са знаели за кражбата на гориво от клиентите и дори са били обучавани от собствениците за това, според информация на разследващите полицаи.

Част от престъпната верига са били собственици на бензиностанции в област Атика, Солун, но и в районите на Драма, Евия и Лариса. По случая са арестувани досега 13 души, като разследването продължава.

Властите препоръчват при зареждане на гориво клиентите да сравняват показателите в колите си с количеството платено гориво.

 

Това се случи Dnes

Тагове:

Гърция бензиностанции ощетяване на клиенти
